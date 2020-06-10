農舍臨路臨側 環團叫好、農會反彈

2020-06-10 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中央擬修改「農業用地興建農舍辦法」，要讓「農舍須臨路臨側」；環團都表示支持，如此才能維持農地完整性，減少對農業生產環境破壞；宜蘭縣農會與地方農民則反對，認為現行農舍興建審查已經夠嚴格，要求農舍「臨路臨側」不符農民需求。

宜蘭縣環保聯盟贊成農舍「臨路臨側」，才能保持農地的完整性，避免農舍蓋在田中央，維護生產環境；守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮也認為，農舍興建本就不該影響生產環境，宜縣現行的審查要點，可以讓農舍蓋在田中央，有利豪華農舍興建，讓農舍淪為炒作商品，也讓農地支離破碎。

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農民吳紹文則認為，農舍淪為炒作商品，問題根源在於買賣行為，農委會應該要針對買賣行為限制，例如買農地十年不得轉售，才能有效杜絕炒作，規定農舍「臨路臨側」是治標不治本。

宜蘭市農會總幹事謝立賢說，農舍管理不彰主因是公務人員沒有確實執法，導致農地工廠、違法農舍林立，確實執法才是解決問題本之道。

壯圍鄉新南村長、也是農民的葉慶文說，農委會要將「農業用地興建農舍辦法」修惡，讓農民蓋不了農舍，「臨路臨側」會影響交通，更有遮日問題，影響農作物生長，這樣做是完全不想照顧農民。

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