《農委會提修法》農舍須臨路臨側 宜縣府反對

農委會提案建請內政部修改「農業用地興建農舍辦法」加嚴農舍管制，要求「農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央」入法；宜蘭縣長林姿妙昨於縣務會議表達反對立場。（記者林敬倫攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕農委會提案建請內政部修改「農業用地興建農舍辦法」，加嚴農舍管制，要求「農舍須臨路臨側、不能蓋在田中央」；宜蘭縣長林姿妙昨於縣務會議表達反對立場，強調宜縣現行審查要點運作沒有問題，將向中央爭取以宜蘭縣版的規定入法，與農民站在一起。

宜蘭縣版被批評是為「豪華農」舍放行

依規定，農舍興建僅能占農地的十％，農業設施為三十％；宜蘭縣政府前年訂定「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」與「宜蘭縣農業用地申請農業設施容許使用審查作業要點」，僅要求農舍加農業設施要臨路、集中配置，不得超過整體農地平均縱深四十％，這項作法讓農民有更彈性的運用空間。

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農委會在二○一五年頒布「興建農舍經營計畫書」格式，規定農舍興建須臨路臨側，但宜縣府認為那只是行政指導，不具法律效力與強制性；縣府推翻中央規定，也被批評是為「豪華農舍」放行，恐讓農地流失更嚴重。

監察院曾檢討農委會，要求農舍興建辦法應明定「農舍須臨路臨側、不能蓋在田中央」；該辦法主管機關是內政部，農委會建請內政部修改「農業用地興建農舍辦法」。內政部前天召開修正草案研商會議，但無結論。

縣長林姿妙表示，中央修改「農業用地興建農舍辦法」要加嚴管制，但目前宜蘭縣政府的審查要點，運作沒有問題，將向中央爭取讓宜蘭縣版的要點入法，與農民站在一起。

林姿妙：現行審查運作 與農民站在一起

縣府農業處長康立和說，中央修法要求農舍興建臨路臨側，但宜蘭縣已訂有相關要點，讓農舍與農業設施可以做整體配置，農民也較能接受，如果強行要農舍臨路臨側，恐阻擋道路視野，導致交通事故頻繁，且資材室等農業設施須蓋在農舍後方，不符農民使用需求，中央立法應該要可用，而不是不可用。

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