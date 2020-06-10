台南》玉井果菜市場 議員促改造

2020-06-10 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕玉井果菜市場每逢芒果季吸引眾多人潮，但長期磅秤人員不足，加上管理制度不健全，延伸出場外交易熱絡難以監督品質。台南市農產運銷公司總經理李芳林說，將考慮重新規劃動線、提升磅秤人員薪資。

市議員周奕齊昨日於市政總質詢時提出，玉井果菜市場年交易金額高達十億元，去年度盈餘尚有三千多萬元，建議市長黃偉哲運用該經費改造玉井果菜市場，並建置完整設備與管理制度。

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周奕齊說，玉井果菜市場交易大，卻因管理制度衍生不少問題，包括磅秤人員不足拖延交易時間，影響民眾購買意願，建議另闢建自動交易區域，以自動過磅縮減交易時間；此外，玉井果菜市場仍存有違建問題，也導致交易量無法擴大。

周奕齊以日本黑潮市場為例，建議將玉井果菜市場改為室內交易場，空調不僅可減緩果實熟成速度，同時可減少蟲害，提升產品品質；他強調，玉井果菜市場腹地不足，旺季時果農為搶場地販售產品，每天凌晨三點就開始摸黑排隊，若可建造立體建築，增加樓上空間展售農產品及地下停車空間，對長期觀光發展而言也相當有助益。

李芳林表示，該處土地分區有台糖土地、國有地及市有地，需要經過協商處理，才能商請建築師重新規劃動線，也將審慎評估提升磅秤人員薪資，以增加人員聘僱。黃偉哲也回應，整體建議都將納入考量。

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