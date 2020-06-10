台南》郵政網絡挺小農 訂購愛文免運費

市長黃偉哲現場與民眾一起試吃芒果，對台南產出的芒果讚譽有加！ （記者王姝琇翻攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者王姝琇／台南報導〕台南愛文芒果即將進入盛產期，市府除舉辦國際芒果節展開國內、外行銷外，台南郵局也加入挺在地果農行列，協助行銷兼做公益，自六月十五日起至七月底，民眾可透過郵政商城或各地郵局窗口下單，就能買到與外銷日本同等級、在青灰岩長大的愛文芒果。

賣一箱就捐10元 下週一起開賣

台南郵局昨日舉辦「大台南南化紅寶石愛文芒果上市」暨「郵挺小農做公益」記者會，市長黃偉哲到場力挺，他表示，台南郵局除協助果農銷售外，也為落實社會公益，每銷售一箱就和果農攜手捐出十元給社團法人中華民國全球關懷長期照顧協會，邀民眾共同挺小農、做公益。黃偉哲與民眾一起試吃芒果，對台南愛文芒果讚譽有加。

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去年賣出3200箱愛文芒果

台南郵局長期支持在地農產品，並結合郵政網絡協助行銷關廟鳳梨、南化芒果和麻豆文旦等，去年共售出三千二百箱愛文芒果，對果農幫助不小。

台南郵局副局長陳淑容表示，為配合此次行銷活動，台南郵局於玉井、楠西、南化成立「上收中心」，以快捷郵件寄送、確保品質，相信會讓消費者吃得安心滿意。

紅寶石愛文芒果為南化果樹產銷班第七十九班的優質芒果，自六月十五日起至七月底，民眾可在郵政商城及各地郵局窗口訂購，六月十七日開始從產地及時遞送。包裝規格與定價分別為愛文芒果每箱重十台斤，均以優惠價推出且免收運費，珍珠級愛文五百五十元、閃耀級愛文六百八十元、璀璨級愛文八百元。

台南在地產出的閃耀級愛文芒果。（記者王姝琇翻攝）

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