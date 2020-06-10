台南》無軌自駕運輸系統列選項 專家看好

高架自動駕駛系統（ART）是國際正推動的智能捷運，其營運彈性大，壽期成本低，免鋪設軌道、維修機廠所需腹地較小，例如美國佛羅里達州傑克遜維市（Jacksonville）、中國智軌等。

2020-06-10 05:30:00

記者劉婉君／專題報導

台南捷運第一期藍線新增無人自動駕駛系統選項，成功大學交通管理科學暨電信管理研究所主任陳勁甫表示，在高架或專用路權下，台南思考建置無軌的自駕運輸系統，「是滿值得期待的！」也有助於自駕產業扶植研發能量。台南公民智庫執行長黃建龍認為，只要安全性沒問題，在原計畫的單軌高架之外，改另一種使用系統可以提升運量是好事。

陳勁甫於二○一二年至二○一七年曾任高雄市交通局長，任內正值高雄輕軌規劃，兩年前也曾在成大引進自駕小巴搭乘體驗。他說，先進大眾運輸系統的型式與做法，會因城市不同而有不同考量，以台南市的條件，從需求量、建造成本、未來營運的效益、城市的前瞻性等角度來看，值得思考在高架或專用路權的情形下，嘗試建置無軌的自駕系統，且可不用每次出車就要三節車廂或五節車廂，而是像公車一樣尺寸的車廂，採單車廂的方式依時間及需求，善用智慧駕駛系統，進行不同的調度組合。

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陳勁甫：無軌自駕捷運 值得期待

陳勁甫表示，自駕系統不需要軌道，車廂造價較單軌便宜，工程建造費也有很大的節省空間，日後營運壓力也會比較小。先進大眾運輸系統拿的是政府的前瞻計畫，單軌、輕軌在國外使用已有數十年的歷史，自駕車要在一般道路上行駛，還有很多技術待突破，如果可以先在專用路權上實踐的話，將可扶植產業的研發能量，也是未來自駕車在開放場域落地運行的前置基礎。

陳勁甫說，一個城市要營造新的環境和品質，需要民眾接受與配合，藉由在高架上先使用，讓民眾看到真正的自駕系統後，再來討論是否可以移到平面上行駛，也有助於後續再規劃其他路線。

黃建龍：若採單軌高架 運能恐難擴充

黃建龍指出，單軌高架大部分用在遊樂園、機場等封閉的場所，國外甚至有整條拆掉的案例，台南捷運系統若採單軌高架，未來所有系統都要統一，未來的發展性較小，難以擴充運能；自駕系統可以幫助提升為中運量，比較符合未來發展的需要，在車廂車體的保養上，也可避免因其他地方沒有人使用單軌高架，日後維修價格高。

黃建龍說，高架系統與平面系統占用的路面面積差不多，外環路線只要土地取得，使用高架方式不是大問題，但若使用無軌自駕系統，未來將可採部分路段高架、部分路段地面的方式，以前有爭議的市區路線，就有機會解決。

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