台南捷運系統 黃偉哲強調無預設立場

中運量捷運系統型式比較表

2020-06-10 05:30:00

記者洪瑞琴／專題報導

台南捷運進度最快的第一期藍線，已進入綜合規劃階段，備受外界關注。「何謂無人自動駕駛捷運系統？」「不需鋪設軌道，會不會像台中BRT專用公車道搶平面道路，最後落到收攤下場？」「國內智能技術辦不辦得到？」市府宣布新增無人自動駕駛系統選項，最終會選擇何種系統型式，六月底將揭曉。

6月底揭曉 將定調捷運路網系統

台南捷運列入中央前瞻計畫，優先路網第一期藍線進入綜合規劃階段，綠線已完成可行性研究並提報交通部審查，第一期藍線延伸線、紅線則正辦理可行性研究。

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市長黃偉哲說，「前人種樹、後人乘涼」，在他任內不一定能夠完成台南首條捷運，但是系統型式的擇定，將決定台南古都風貌與公共運輸發展。他再三強調，沒有任何預設立場，將會審慎尊重規劃團隊意見。

捷工處新增無人自動駕駛整體評估

捷運工程處處長呂獎慧表示，無人自動駕駛捷運系統類似以光學感應方式用虛擬軌道運行，跟台中BRT路面車道行駛不一樣，而不論無人自駕或單軌系統，將採高架式專用道行駛。此外，單軌或輕軌需要土建、機電工程較耗時，無人自駕這方面量體較少，預估最快二○二七年完工試營運，比單軌系統提早三至四年達成。

台南擁智慧科學城 對無人自駕興趣高

副總統賴清德於市長任內宣示捷運目標朝高架單軌系統（Monorail）建設，也讓外界認為現行計畫是否要推翻「前朝計畫」？呂獎慧澄清，捷運規劃持續進行中，因為執行團隊需廣徵專家學者意見及蒐集國際發展趨勢，將無人自動駕駛納入可行性評估選項，更重要的是，台南沙崙智慧科學城是國內第一個無人自駕示範場域，相關智能科技發展符合「國車國造」政策，況且自駕系統在國外已有運轉案例，屆時系統安全性不會有問題，未來試營運初期也有主駕駛在車上監控，最終目標朝無人自動智慧駕駛。

黃偉哲進一步說明，無人自動駕駛興建成本低，相對地智能系統科技性高、研發成本也較高，而且捷運興建後的營運，不能造成後面接任者龐大負擔，因此興建成本及營運財務規劃都會列入重要考量。

依規劃團隊目前分析，國內尚未引進單軌系統，但單軌系統的輕量性對環境衝擊相對較小，因此國際上採用單軌捷運案例有增加趨勢，但是無國際標準規範，且車輛、號誌、軌道梁轉轍器皆具專利性，不符合目前國車國造政策。

輕軌系統（LRT）在國際上普遍採用、案例很多，國內已採用系統包括淡海輕軌、高雄輕軌等工程技術、標準，以及相關法規較為成熟，符合國車國造政策，但自動化程度不高且土建結構量體較大，對都市景觀衝擊影響大。

自動導軌系統（AGT）在台北捷運文湖線實現，但仍無相關通用國際標準規範，因為各產地國輪軌系統、導引系統皆具獨特性。

高架自動駕駛系統（ART）是國際正推動的智能捷運，其營運彈性大，壽期成本低，免鋪設軌道、維修機廠所需腹地較小，例如美國佛羅里達州傑克遜維市（Jacksonville）、中國智軌等。

台南沙崙綠能智慧科學城綠能科技示範場域。（記者萬于甄攝）

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