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首頁　>　生活

小琉球、綠島、蘭嶼 盼納團旅優惠

2020-06-10 05:30:00

〔記者陳彥廷、陳賢義／綜合報導〕交通部觀光局配合觀光解封，推出系列安心旅遊，其中團體旅遊優惠離島僅涵蓋金馬澎，卻忽略屏東縣小琉球及台東縣綠島及蘭嶼，觀光業者質疑不公平，盼比照《離島建設條例》同樣納入團旅優惠。

七月上路的安心旅遊方案，小琉球民宿業者電話接到手軟，其中離島團體行補助部分，每人每日補助一千兩百元、每團上限七萬元優惠，但屏東、台東的離島卻在不列。

小琉球觀光業者指出，「安心旅遊」的自由行補助確實有幫助，且比往例還多一次補助，但團客未補助，美中不足。

台東縣旅宿協會理事長李數姹嘆不公平，呼籲中央能看到在地旅宿業者的迫切需要，比照以往納入團旅優惠。李數姹表示，疫情爆發對兩離島旅遊帶來衝擊，疫情趨緩解封後卻未對苦撐的旅宿業者帶來曙光。

據了解，交通部認為小琉球及蘭嶼、綠島的團客比例不高，因此未納入此次團客補助。

立委周春米接獲小琉球業者陳情，昨天向交通部反映，周春米說，疫情對於以觀光為主的屏東小琉球及台東蘭嶼、綠島等衝擊特別嚴重，亟需政府挹注時卻獨漏，實在是不夠接地氣，就《離島建設條例》而言，同樣都是離島，團體旅遊卻僅限澎金馬，建議交通部重新檢視。

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