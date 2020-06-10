私地遭占還變歷史建築 地主過世才曝光

台北市議員劉耀仁接獲民眾陳情，其中坐落雙園街77、79號的歷史建築「警察宿舍」，竟是占用民宅私地多年。（台北市議員劉耀仁研究室提供）

2020-06-10 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市古蹟數量全台數一數二，但台北市議員劉耀仁接獲民眾陳情，坐落雙園街七十七、七十九號的歷史建築「警察宿舍」，竟占用民宅私地將近五十年，地主卻因不敢得罪警察隱忍多年，將委屈帶入棺材，直到家屬繼承土地才發現。劉耀仁質疑市府不當得利；市長柯文哲昨回應強調不知情，允諾會在一個月內處理。

被當警察宿舍 子女繼承土地才知

台北市文化局前年七月十六日把北市雙園街七十七、七十九號建物列為歷史建築。柯文哲昨赴台北市議會市政總質詢，市議員劉耀仁指出，接獲該地主女兒投訴，兄弟姊妹三年前母親過世繼承土地，才發現私人土地被警察局占用，連絡好幾次都沒有答覆，推敲因占地的是警察，地主就隱忍下來，把秘密帶入棺材。

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占用50年 議員質疑市府不當得利

台北市警察局長陳嘉昌表示，的確警察宿舍七十七號、七十九號占用到私有地，會趁這次的修復再利用，將占用的部分歸還。但劉耀仁表示，警察局占用民地近五十年，已涉不當得利，且土木技師認為拆屋還地會有危險，應依「文資法」卅九條直接價購或徵收，並向地主繳交不當得利金五年，日後並做為萬華區義警大隊協勤中心，報備文化局修繕，展現政府誠意。

市警局允還地 柯：一個月內處理

台北市文化局長蔡宗雄表示，警察局目前動用第一預備金修繕，會請文資委員現勘，鑑定是否為有價值的歷史建築，並作必要處理。柯文哲當場允諾會在一個月內處理。至於是否價購徵收，會再討論看看；議員要求，北市府七月底前做出決定。

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