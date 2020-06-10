貓纜20億錢坑 議員主張僅旺季開放

貓空纜車上路13年來連年虧損，儼然成台北市財政黑洞。 （圖台北捷運公司提供）

2020-06-10 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕貓空纜車上路十三年來連年虧損，台北市議員王鴻薇昨在議會總質詢指出，貓纜平均每年只有一到四月賺錢，剩下八個月都在虧錢，目前累計虧損已達八億兩千六百萬元，而且還以平均每年五千萬元的驚人速度持續虧損中，痛批對不起人民納稅錢，貓纜儼然成財政黑洞。她建議貓纜可以調整到僅旺季開放，如年假、春假、寒暑假等，推估每年可少虧將近五千萬；市長柯文哲表示回去會重新思考。

建置費12億 營運13年虧損8億

台北市議會昨下午進行市政總質詢，市議員王鴻薇提到，貓纜自二○○七年通車以來，以每年七千萬的速度虧損，平均每月虧損接近六百萬，即使二○一六年調漲價格，仍然每年虧損五千萬，目前累積虧損已達八億，加上建置費約十二億元，共將近廿億元財政赤字，今年因疫情，虧損又再擴大。

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月虧6百萬 若不營運成本僅150萬

雖然國內疫情平穩，中央宣布即起有條件大解封，不少觀光景點人潮爆滿，貓纜或可間接受惠，但王鴻薇直言「我不認為這可以解決貓纜的根本問題」，她接著拿出市府提供的資料表示，如果不營運，每月維修跟維護成本約一五○萬，建議貓纜營運應該換個思維，縮短為旺季開放，並結合年假、春假、寒暑假的檔期去規劃，進行整體行銷的戰略，讓縮短開放成為一種優勢。

只有一到四月賺錢 營運應換思維

柯文哲坦言府內針對三貓計畫討論過很多次，想出來的辦法都不是很成功，三貓包含貓纜、貓空和動物園的貓熊，缺一不可，不過目前動物園沒有夜間開放，回去會重新盤整思考。

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