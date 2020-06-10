為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

貓纜20億錢坑 議員主張僅旺季開放

貓空纜車上路13年來連年虧損，儼然成台北市財政黑洞。 （圖台北捷運公司提供）

貓空纜車上路13年來連年虧損，儼然成台北市財政黑洞。 （圖台北捷運公司提供）

2020-06-10 05:30:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕貓空纜車上路十三年來連年虧損，台北市議員王鴻薇昨在議會總質詢指出，貓纜平均每年只有一到四月賺錢，剩下八個月都在虧錢，目前累計虧損已達八億兩千六百萬元，而且還以平均每年五千萬元的驚人速度持續虧損中，痛批對不起人民納稅錢，貓纜儼然成財政黑洞。她建議貓纜可以調整到僅旺季開放，如年假、春假、寒暑假等，推估每年可少虧將近五千萬；市長柯文哲表示回去會重新思考。

建置費12億 營運13年虧損8億

台北市議會昨下午進行市政總質詢，市議員王鴻薇提到，貓纜自二○○七年通車以來，以每年七千萬的速度虧損，平均每月虧損接近六百萬，即使二○一六年調漲價格，仍然每年虧損五千萬，目前累積虧損已達八億，加上建置費約十二億元，共將近廿億元財政赤字，今年因疫情，虧損又再擴大。

月虧6百萬 若不營運成本僅150萬

雖然國內疫情平穩，中央宣布即起有條件大解封，不少觀光景點人潮爆滿，貓纜或可間接受惠，但王鴻薇直言「我不認為這可以解決貓纜的根本問題」，她接著拿出市府提供的資料表示，如果不營運，每月維修跟維護成本約一五○萬，建議貓纜營運應該換個思維，縮短為旺季開放，並結合年假、春假、寒暑假的檔期去規劃，進行整體行銷的戰略，讓縮短開放成為一種優勢。

只有一到四月賺錢 營運應換思維

柯文哲坦言府內針對三貓計畫討論過很多次，想出來的辦法都不是很成功，三貓包含貓纜、貓空和動物園的貓熊，缺一不可，不過目前動物園沒有夜間開放，回去會重新盤整思考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-06-09 09:53

文化部PO文盼活動高朋滿座 這張P圖遭酸永得滿座

2020-06-09 07:14

南投一家5口中毒報告出爐 禍因是誤食「綠褶菇」

2020-06-09 08:12

烏日知高圳停車位不夠 住戶建議廢棄籃球場改建停車場 影片

2020-06-09 09:02

鋒面漸遠各地轉多雲時晴 週末留意熱帶擾動發展

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播