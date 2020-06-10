自稱要被罷免 議員批柯文哲被害妄想症

2020-06-10 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲前天於市政總質詢被國民黨議員質詢「民進黨罷韓後下一步」，柯回說「我要找一個擋在我前面」，被問「民進黨會饒過你嗎」？柯又回「當然不會」；外界又解讀民進黨將罷免柯。民進黨議員昨於議會市政總質詢，批柯被害妄想症，指民進黨沒有要罷免柯，還問柯罷免訊息從何而來？柯不斷閃躲問題，最後脫口說「沒有啦！」

被問罷免訊息從何而來？ 柯：沒有啦

民進黨議員洪健益昨痛批，柯文哲有被害妄想症，一方面自認做得比高雄市長韓國瑜好，答詢時卻和國民黨議員唱雙簧，呈現自己即將要被民進黨罷免。對此，柯否認說，沒有，並指他都推薦別人（新北市長侯友宜）被罷免。洪不滿追問，台北市民會因為「特殊團體就罷免你嗎？」柯回答說「不會」。

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議員批柯想拉藍軍票 不要牽拖民進黨

洪健益表示，柯文哲潛意識認為，韓國瑜被罷免是民進黨帶領，所以又認為自己是民進黨下一個目標。柯沉默一會並未回應，直說這跟市政無關。洪說，「罷免你要理由」，民進黨也沒那麼無聊！「你（柯）想拉藍軍的票，不要每次都牽拖民進黨」。

稍後民進黨議員阮昭雄質詢也表示，民進黨沒有要罷免柯文哲，並問柯文哲「被民進黨罷免」訊息到底從何而來？只見柯又沒正面回應，語塞說「沒有，我是引導網軍方向（推薦民進黨罷免侯友宜）」。阮再問訊息哪裡來？柯語塞說，「沒有啦！這個…這個跟那個沒有關係」，還是回歸市政主題。阮說，這跟市政有關啊！由於外界分析韓國瑜被九十三萬人罷免原因之一是，任期未完就選總統。阮昭雄虧柯文哲，有沒有很慶幸沒選總統？柯表示，他一開始就沒有想要選，「只是嚇唬大家，沒有那個打算啦！」

但稍後，柯文哲也被國民黨議員王鴻薇問，罷韓成功，會不會憂慮一黨獨大？柯則批民進黨，已經到一黨專政程度，還稱民主政治本來就沒有保證人民會選出、做出最好的選擇，如兩千年前蘇格拉底被雅典人投票處死，一九三三年希特勒由投票選出來，「國民水準是漫長的過程」，台灣民主化卅年，沒有理由說會像北歐、西歐三百年民主制度。

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