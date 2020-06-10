台中兩商場「卡照」 議員質疑意識形態考量

台中市議員何敏誠質疑市府因政黨意識形態「卡照」。（記者張菁雅攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕市府因意識形態「卡照」？民進黨議員何敏誠九日質詢指出，三井集團在東區正準備動工的LaLaport購物商城，在申請建照過程中，市府以認養帝國糖廠公園做為建照通過的條件，經他與地方人士居中協調，才順利發照；另外，漢神百貨將在洲際棒球場園區打造全新商場，據說也會生變。他希望盧市府不要讓意識形態作祟，連「卡照」都要分藍綠黨派。都發局長黃文彬則強調依法行政，市府不會「卡照」，更不會有藍綠意識形態問題。

LaLaport、棒球場園區開發 被指遭刁難

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何敏誠表示，市長盧秀燕曾說，不管是前市長胡志強或林佳龍留下的，會把「做一半的建設完成，該開工的都開工」，但目前看來，盧市府卻刻意以政黨意識形態「卡照」。

何敏誠舉正準備動工的三井LaLaport為例，他說，據聞三井集團當初申請建照的過程中，市府想以認養帝國糖廠公園做為建照通過的交換條件，經他與地方人士居中協調，才順利發照。另外，漢神百貨將在洲際棒球場運動園區打造全新商場，該園區是在胡志強時代開始規劃，經林佳龍市府、並取得共識，也簽訂契約，但盧市府目前似乎躊躇不前，是否建照也要生變？

何敏誠指出，選民向他陳情關於夏田產業園區的建物復工，都發局科長特別要求技師到現場一根根仔細丈量尺寸，只因民眾向議員陳情，這不是刁難，什麼才是刁難？

都發局︰依法行政 沒卡照沒藍綠問題

對此，都發局表示，市府審查建造執照時，均依法行政、保持行政中立，並落實建築法第卅四條精神「行政與技術分立」原則，建管人員就建造執照工程圖樣及說明書規定項目進行審查，其餘項目則由建築師或專業技師就其專業簽證方面負完全責任，明確劃分權責。

都發局也說，為落實行政流程公開及透明化，已經建置資訊網路查詢平台「建管得來速」、配合臨櫃服務等方式，使民眾了解建管業務申辦的核判時間、進度，大幅提升核發執照效能。

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