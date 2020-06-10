大甲媽明起遶境 蘇揆籲做好防疫

大甲媽祖將於12日遶境到大肚，公所要送超Q給媽祖毛巾及金榜提名七彩鑰匙圈給民眾（記者蘇金鳳攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導〕大甲媽祖訂於十一日（週四）起駕展開八天七夜遶境，行政院長蘇貞昌昨表示，希望主辦廟方一定要做好防疫，大家都「順時中，不要逆時中」，疫情趨緩仍要做好防疫；對於跨縣市遶境，也已特別當面交代內政部長徐國勇，請他儘快與負責主辦的廟方及沿途過境的各縣市，好好地交代、要求、拜託，一定要做好相關防疫工作。

台中市長盧秀燕指出，考量此為解封後首場大型宗教遶境活動，已請副市長陳子敬籌組專案小組，十日前往鎮瀾宮瞭解防疫規劃，並予以協助，讓遶境活動平安順利。

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蘇貞昌表示，「任何人要主辦任何活動，都有責任做好防疫相關工作」，希望相關單位、社團、廟方，要辦就要做好相關準備；同時呼籲國人不要違逆神意，破壞神恩。

12日龍井、大肚交界處送好神毛巾

大甲媽起駕後經過清水、沙鹿、龍井及大肚、烏日到彰化駐駕，大肚公所尊重民間習俗，十二日將在龍井及大肚交界處設香案迎媽祖，並贈送限量印有超Ｑ媽祖及財神爺的毛巾，以及金榜題名七彩鑰匙圈給民眾，保佑民眾平安。

大肚、龍井的民眾對於遶境恢復相當高興，但因事起倉促，很多人無法請假跟著遶境；而過去會沿著兩邊道路設攤擺吃食給遶境民眾吃的信徒，也擔心準備不及，有人預估，這次參加遶境的人數，可能無法跟往年相比。

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