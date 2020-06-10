台中立院民主議政園區光電啟用 年發電26萬度

立法院民主議政園區太陽光電系統昨天正式啟用，年發電達廿六萬度。（記者陳建志攝）

2020-06-10 05:30:00

〔記者陳建志／台中報導〕位在霧峰的立法院民主議政園區面積近十九公頃，為落實綠能國會政策，在議政博物館、資訊大樓屋頂閒置空間設置太陽能光電系統，預計年發電達二十六萬度，可供七十戶家庭使用，年減碳達十四萬公斤。立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、經濟部長沈榮津昨出席啟用典禮，希望由立院帶頭示範，並擴及全國，讓台灣順利推動能源轉型。

年減碳達14萬公斤 架在屋頂還可隔熱降溫

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游錫堃表示，感謝前院長蘇嘉全、副院長蔡其昌推動，之前已完成鎮江會館太陽能光電系統，一年發電約十萬度，昨啟用的立法院民主議政園區太陽光電系統，年發電則達二十六萬度，合計立法院所屬機關年發電達三十六萬度，以行動證明國會對於推動綠能的重視，希望全國都能一起推動。

沈榮津則指出，蔡英文政府上台後推動能源轉型，最重要有四大原則和方向，第一是「展綠」發展綠能；第二是「增氣」增加燃氣；第三是「減煤」；第四是「非核」，讓核電廠除役、實現非核家園，而利用大自然的陽光推動太陽能，因不用燒燃料，可減少火力機組運轉對空氣造成的污染，對於立法院以行動支持綠能表示肯定。

立法院民主議政園區太陽能光電系統設置在議政博物館和資訊大樓的屋頂閒置空間，總面積達一四二○平方公尺，一年發電量約二十六萬度、可提供七十戶家庭用電，年減碳量十四萬公斤，相當於種植一萬四千棵樹。

立法院表示，發電過程不會產生空氣與噪音等污染，且屋頂型太陽光電系統可隔熱降溫，節省冷氣空調費用，同時具有保護屋頂、延長屋頂防水層壽命等優點。

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