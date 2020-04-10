盧秀燕跟風猜假經歷 網友答「台中市長」

2020-04-10 05:30:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕臉書流行一個小測試，要寫下自己曾做過的十個工作經歷，並猜出哪一個是假的，引起不少政治人物及網友跟風。台中市長盧秀燕也在臉書列出十個工作經歷，包括「１台中市長…」卻意外引起網友毫不留情面紛紛表示「送分題啊，１很明顯」、「是１～也太簡單」、「不就是第一個」。

盧秀燕也在臉書列出做過的十項工作，包括「１台中市長，２中信兄弟開幕戰先發投手，３總統競總發言人，４生鮮蔬果拍賣員，５臺灣省議員，６立法委員，７華視主播，８愛心導護媽媽，９美食作家，１０十二強賽吉祥物」，要讓網友猜出其中哪一項是假的。

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不過貼文一出答案卻整棟歪樓，網友毫不留情面的留言紛紛表示「答案是１，全國都知道的」、「是１～也太簡單」、「不就是第一個」、「送分題啊，１很明顯」。粉絲專頁「只是堵藍」也分享表示「沒看過發文婊自己的，這小編明天應該被辭頭路了」。

盧秀燕的跟風貼文也引來許多網友朝聖留言，留言數甚至高過按讚數，有趣的是市長粉絲專頁小編針對是「１」的答案都一律不回覆，也意外引發笑點。

對此，市府新聞局表示，現在是防疫關鍵期，盧市府每天都戰戰兢兢做好防疫工作，對於網友的指教，新聞局認為網友很認真看市長的臉書，這是好的訊息平台，未來也會多規劃一些防疫訊息和市政活動，讓年輕朋友參考。

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