清明連假湧入人潮 墾丁、台東景點消毒

連假進入尾聲，受到國家級警報的影響，墾丁大街人潮前晚已經大減七成以上。（記者蔡宗憲攝）

2020-04-06 05:30:00

〔記者蔡宗憲、陳賢義／綜合報導〕清明連假墾丁、台東湧入大量人潮，為防堵疫情擴散，假期結束，屏東、台東縣府即提升防疫層級，展開景點消毒工作。

屏東縣防疫消毒大隊昨天清晨針對墾丁大街、大灣路、和平巷等觀光熱點進行消毒；恆春鎮內的中山路、中正路及恆春轉運站、光明路阿嘉的家、南門圓環、恒南路等熱門景點也都加強消毒。

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屏縣府交通旅遊處表示，將持續稽查屏縣境內百餘間合法旅館及八百六十多家民宿實名登記措施實施情形，並檢視房間消毒、額溫量測與動線安排等防疫措施，在疫情趨緩前的每個週末及假期都將派員稽查。

旅宿業未實名登記 屏縣府將開罰

縣府說，旅宿業者若未實施實名登記或未保留旅客住宿資料，依法將處一萬至五萬元不等罰款，經勸導未改善者，得連續處罰。

屏縣府並強調，面對後續五一勞動節、端午節等假期，只要疫情沒有趨緩跡象，針對墾丁大街都會採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢、量體溫」等作法，將容易群聚難保持「社交距離」的墾丁大街，視同大型室內場所管制，並持續加強人潮密集區域的消毒作業，防止疫情出現破口。

清明四天連續假期，估算逾十萬名外縣市遊客湧進台東，防疫關鍵時刻，有民眾憂心台東零確診恐破功，台東縣環保局昨日凌晨在台東市觀光夜市人潮散去後，連同周邊道路進行全面大消毒，台東縣長饒慶鈴親臨巡視及慰問，呼籲民眾配合中央流行疫情指揮中心防疫政策。

台東昨鎖定夜市、車站清潔

清明連假期間，台東縣觀光景點及夜市湧入大批遊客，縣府上緊發條，防疫不鬆懈，公共場所消毒工作不間斷，饒慶鈴昨天凌晨一點由環保局代理局長郭建成陪同前往台東市正氣路視察消毒工作，表示這次清明連假，台東湧入大量遊客，為了讓在地居民能夠安心，連假前台東縣防疫消毒大隊已定期巡迴重點公共場所執行消毒工作，連假期間更加強火車站、公車轉運站、鐵花新聚落、觀光夜市等觀光客密集區域的消毒作業，今上班日全台東縣也將持續維持每週巡迴消毒，以確保環境衛生。

台東縣環保局說，週一上班日將進行大規模環境消毒作業。範圍包括火車站、航空站、港口及公車站等交通場站。

防疫大作戰，台東警分局動員前往市區觀光夜市呼籲民眾遵守防疫社交，降低感染風險。（記者陳賢義翻攝）

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