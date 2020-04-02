桃園市府實名管制 參議、秘書「耍官威」

進入市府以市民卡、身分證實名制登記制已上路。（記者魏瑾筠攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府昨起加強武漢肺炎防疫措施，規定凡是進入市府大樓，不論是否戴口罩，都須出示市民卡或身分證，以實名制登記；不料，前天開始試辦，竟有市府參議、局處長秘書「耍官威」，對第一線人員不禮貌。對此，市長鄭文燦昨在防疫專案會議上撂重話，要求即起若有類似情事，一律專案簽報，經調查屬實就處分，沒有講情空間。

「我是參議 不用識別證」 鄭文燦：一律簽報

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市府為防堵武肺疫情，先前祭出管制出入口、架設熱顯像儀量測體溫、專人協助民眾噴酒精消毒等措施。秘書處處長顏子傑昨於防疫專案會議上反映，前天試辦實名制登記進入市府大樓，卻有市府人員對執行同仁不禮貌，包括有參議說「我是參議，不用識別證」，也有首長秘書說「我是長官的秘書，只是上來拿東西」，不願配合。

「沒有講情的空間，違規就是處分。」鄭文燦強調，進入市府大樓採實名制登記要嚴格貫徹，包括約僱、幹部及主管，不論層級、沒有特權，每個人都要配戴證件、身分證才能進出，且不能挾帶民眾、不能做保人。

鄭文燦並表示，病毒不會區隔公務人員跟民眾，若再有任何人以其職務職級而不願配合，就專案簽報，調查屬實就處分。

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