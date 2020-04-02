竹縣縣定古蹟北埔慈天宮 今動工修繕

2020-04-02 05:30:00

〔記者廖雪茹／北埔報導〕新竹縣定古蹟北埔慈天宮，包括三川殿等多處結構凹陷變形、龜裂及漏水，地方爭取修復，獲客委會核定九百餘萬元經費，預計今天開工；管理委員會表示，工期約半年，施工期間照常開放信眾入宮參拜，希望能趕在九月義民祭典前竣工。

施工期間照常開放參拜

慈天宮管委會總幹事姜瑞金表示，九二一大地震後，有百餘年歷史的慈天宮多處損壞，地方爭取緊急搶修經費，封閉整座宮廟施工，二○○五年完工；但近年發現，三川殿桁架不堪重壓彎曲變形，多處漏水、牆面剝落、石板凹陷，甚至百年石柱都龜裂，岌岌可危。

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經地方反映後，縣府前年先以支撐架做暫時性預防措施，客委會主委李永得現勘，由文化局提報緊急搶修計畫，獲客委會核定九百餘萬元，其中客委會補助七百五十六萬，縣府配合五十六萬，廟方自籌九十萬。

新竹縣長楊文科表示，這次工程將針對慈天宮損壞區域進行局部拆解、樑桁木作及屋脊瓦作等修復，希望讓北埔在地百年古剎恢復昔日風貌。

姜瑞金說，工程分階段施工，不會封閉宮廟，並規劃走道與工區隔開，希望民眾一起來監工，今天開工後，信眾仍可參拜。

文化局表示，慈天宮在清代時由開墾北埔首領姜秀鑾所建，奉祀觀音菩薩，延續迄今近一百八十年，是北埔重要信仰中心。其步口簷廊的石雕蟠龍柱採升龍造型，是一大特色，廟內有兩組廿四孝石柱，也是台灣廟宇少有。

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