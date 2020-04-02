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    首頁　>　生活

    居檢亂跑罰30萬未繳 苗縣2人送強制執行

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣廿多歲男子於居家檢疫期間，竟深夜搭白牌車跨區到KTV喝酒，遭重罰卅萬元，一名泰國籍女子也未依規定居家檢疫，到台北趴趴走九小時才返家，同樣遭罰卅萬元，但兩人均逾期未繳納，苗栗縣政府衛生局昨分別將兩人移送法務部執行署強制執行。

    男子搭白牌車跨區飲酒唱歌

    苗栗縣衛該 生局指出，遭重罰的廿多歲男子自中國返家進行居家檢疫，期間三月十四日，卻趁深夜搭白牌車至其他鄉鎮市KTV唱歌喝酒，行徑誇張、情節嚴重，成為縣內依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰卅萬元的首例，然而該男子無固定薪資、名下也無財產，原須於三月卅日以前繳清罰款，但至今未繳納，遂依規定移送強制執行。

    泰女北上辦私事 外出9小時

    第二例的泰國籍女子於三月十八日持觀光簽證入境台灣，依規定須於友人的頭份市住處居家檢疫十四天，她卻於廿二日搭乘友人的車前往台北辦私事，長達九小時才返回檢疫點，被警方及衛生局人員逮個正著，同樣重罰卅萬元，但她簽證昨日到期，衛生局已與移民署、法務部執行署接洽，註記限制出境並強制執行。

    苗栗縣至今共六例因居家檢疫違規外出挨罰，除上述兩人遭重罰卅萬元，其餘四人皆為短暫離開住所，至附近購物、辦事等，因情節較輕皆裁罰一萬元，全數完成繳納。衛生局再次呼籲，武漢肺炎疫情嚴峻，請居家隔離、檢疫者務必配合防疫，切勿外出，保障家人及全民健康。

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