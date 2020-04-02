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    花蓮市圖電子書上線 2萬冊免費讀

    花蓮市立圖書館提供近兩萬冊電子書讓民眾免費閱讀。（花蓮市公所提供）

    花蓮市立圖書館提供近兩萬冊電子書讓民眾免費閱讀。（花蓮市公所提供）

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市立圖書館為因應武漢肺炎防疫期間，提供居家防疫的閱讀好夥伴－電子書，近兩萬冊電子書讓民眾免費閱讀。市長魏嘉賢說，民眾不用出門也可借閱好書，還能保持與病毒的距離，UDN讀書館電子書平台的各式書籍於昨天上線開放借閱，歡迎民眾多加利用。

    每次可借五本 電腦自動歸還

    市公所指出，電子書下載方式很簡單，只要有花蓮縣公共圖書館借書證，下載「UDN讀書館」APP登入花蓮市立圖書館，輸入帳號（身分證號）、密碼（身分證後四碼），成功登入後即可使用，每次可借五本，借閱後也不需擔心忘記歸還逾期，因為十四天借期一到，電腦會自動歸還。

    市長魏嘉賢說，在UDN讀書館平台上，還備有PDF和EPUB兩種格式的電子書可供使用，使用PDF格式在大平板或電腦上閱覽電子書，能獲得更接近紙本書感受的閱讀體驗；而使用EPUB格式在手機或小平板上閱讀，可以透過EPUB的功能改變文字的樣式、大小、顏色、排版外，更提供低光源的夜間閱覽模式，讓數位閱讀能更加舒適。

    中正國小借書 提供紫外線殺菌

    另，花蓮縣議員張美慧協助中正國小圖書館爭取設置「書籍用紫外線除菌機」，提供學童消毒書本，中正國小教務主任張勝強說，一台紫外線書籍消毒機一次可以放入六本書，連大本的繪本也可以，裡面還有鏡子可以折射到書本死角，四十秒就可以消毒整本。

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