台南》搭公車未戴口罩 16日起司機可拒載

2020-04-02 05:30:00

〔記者王姝琇、洪瑞琴／台南報導〕國內武漢肺炎確診病例攀升，南市府率先制定「集會活動防護措施及辦理原則」供活動主辦方參考。市長黃偉哲受訪時也強調，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，要求落實室外社交距離至少一公尺，室內至少一．五公尺；此外，四月九日起民眾搭乘大台南公車一律配戴口罩，十六日起未遵守者，司機有權拒載。

4/9起強制實施戴口罩搭車

市長黃偉哲表示，目前口罩配發量越來越多，民眾取得口罩困難度降低，搭乘公車戴口罩應該可被民眾接受，不過因為政府才剛宣布開始實施，相關罰則規範也還不清楚，因此緩衝期做好配套措施，四月九日起再開始強制實施戴囗罩。

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黃偉哲說，相關配套例如大眾運輸場站是否有販售口罩設備，讓臨時忘記戴口罩的民眾就近買得到，且限自用為原則，或是偏鄉地區老人家上公車忘戴口罩，車上可提供單片口罩販售應急，將研議可行性，還有公車上備防疫酒精、乾式洗手液供乘客使用。

全市校車4/6起 搭乘前量體溫

交通局表示，大約為期一週的勸導緩衝期，先勸導為主，十六日起，民眾上車若未戴口罩，公車司機視情況得以拒載，若中央疫情指揮中心有明確罰則，市府也將對不配合的民眾開罰。此外，四月六日起台南市轄有校車的中、小學，以及幼兒園，除了落實學生上車前量體溫，也強制規定要戴口罩，以降低密閉空間傳染風險。

集會規定 市府提供六指標風險評估

此外，衛生局表示，集會規定提供六項指標予活動主辦方進行風險評估，包括掌握參加者資訊、活動空間通風換氣情況、參加者之間距離、位置固定與否、活動持續時間，及可否落實手部衛生及配戴口罩，另仍須遵守室內一百人、室外五百人以下的人數限制。若評估後具高風險，建議活動延期或取消。

衛生局綜合企劃科長林美良強調，民眾若遇活動舉辦不符規定，可透過防疫專線2880180檢舉，將派人前往進行評估、規勸。

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