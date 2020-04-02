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    台南》關廟金鑽鳳梨 郵政商城兩週賣逾5千斤

    每箱以三顆鳳梨裝為主，重量約10台斤。（記者吳俊鋒攝）

    每箱以三顆鳳梨裝為主，重量約10台斤。（記者吳俊鋒攝）

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者吳俊鋒／關廟報導〕繼南化芒果、麻豆文旦之後，遠近馳名的關廟鳳梨今年也在郵政商城開賣，藉由網路行銷，拓展內需市場；由當地農會供貨，品質保證，不僅祭出優惠價格，兩箱合購省更多，還有捐助公益的配套做法，讓消費者買得安心又有愛心。

    關廟區農會首度與中華郵政合作在網路賣鳳梨，以「金鑽」品種為主，上個月廿日啟動收購，運轉全新的包裝作業線，近兩個星期的市場試水溫，售出逾五千台斤，頗受歡迎。市長黃偉哲昨天擔任代言人，為正式上架熱鬧揭幕。

    優惠價398元 還免運費

    「您安心、郵我挺」鳳梨上架網路商城的宣傳活動在關廟農會加工廠舉行，台南郵局局長黃良江表示，依據採收期，關廟鳳梨的銷售時間持續至五月廿九日，產地即時配送，每箱多為三顆裝，重約十台斤，原價五六○元，優惠三九八元，還免運費，相當划算。

    商城也搭配「台灣農產嘉年華」推廣活動，兩箱合購優惠才七三○元，真的省很大，黃偉哲直誇中華郵政的網絡速度，以及價格、品質等，都是CP值最好的。郵局還推出ecpost系統下單，以及早鳥訂購的限量優惠，每箱可以再折五十元，僅賣三四八元，價格更迷人。

    黃偉哲說，因武漢肺炎疫情影響，一些水果通路受到衝擊，感謝中華郵政情義相挺，協助行銷優質的台南鳳梨，穩住市場價格。關廟區長王素珠提到，郵局為落實社會公益，每銷售一箱就會捐款十元回饋，提供給關廟區公所急難救助金專戶，照顧弱勢團體。

    全台郵局窗口可以下訂

    農會總幹事陳愛妹強調，所推出的優質鳳梨，來自果樹產銷班，糖分測試都在十六度以上，香甜可口；除了在商城的網路平台購買，也可至各郵局窗口下訂，全台共一二九八個據點，形成很大的通路，對於地方特色行銷很有幫助。

    農業局長謝耀清強調，台南的鳳梨總產量預估約七．三萬公噸，目前已收成廿五％左右，將會全力拓展內、外銷，創造更大的經濟效益。台南郵局預計助銷關廟鳳梨兩千箱，才十天就賣出了四分之一，回響熱烈，未來不排除視實際訂單需求繼續追加。郵政商城網址：https://www.postmall.com.tw/。

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