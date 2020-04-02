線上追思增 北市清明前掃墓不到去年一成

台北市殯葬處表示，今年掃墓人潮只剩去年的不到一成左右，搭乘掃墓專車的民眾也減少約四成。（首都客運提供）

2020-04-02 05:30:00

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺／台北報導〕清明連假今天登場，預估邁入掃墓高峰期，但武漢肺炎疫情還在燒。台北市政府除宣導民眾線上祭祖，並針對塔樓進行人流管制。台北市殯葬處統計發現，今年掃墓人潮只剩去年的不到一成左右，搭乘掃墓專車的民眾也減少約四成，不過，今年線上追思的使用率，光是三月十四日至三月卅日期間，就達到三萬三千多人次，比去年一整年還多。

今天是清明連假首日，預期將會湧現掃墓人潮，首都客運建議，民眾可提早於今、明兩天上山掃墓，避開尖峰時段，也提醒民眾搭乘掃墓公車必須戴口罩，否則依規定可拒載。

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為因應四月二日至四月五日兒童節暨清明節連續假期的交通需求，台北市交通管制工程處調整相關交通管制措施，為紓解上、下午尖峰車流而實施調撥車道的廿處路段，於四月二日至四月五日取消實施。

交工處表示，配合學生至學校周邊上放學時段實施的行人專用時相號誌路口計一一一處、三色運作號誌路口計六十九處及家長接送區路段，也配合取消或調整。另全市假日禁停黃線開放停車路段，則比照假日實施。

台北市免費掃墓公車由首都客運、台北客運及大都會客運負責，於三月廿一、廿二、廿八、廿九日及四月二至五日等八天，闢駛木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等五線掃墓公車。

乘掃墓公車減少約四成

殯葬處統計，截至昨天，計有十六萬五四四○人次搭乘掃墓公車，與去年同期共廿八萬五六一五人次搭乘相比，減少約十二萬○一七五人次、四成左右。

塔樓限制一百人進入

此外，為防範疫情，台北市在三月九日宣布管制進塔人流，富德靈骨樓、陽明山臻愛樓各限制六百人進入，陽明山靈骨塔則限制三百人，昨再度緊縮管制人數，即起所有塔樓皆限制一百人進入。

台北市殯葬處副處長王文秀昨指出，去年此時約有廿五萬七○五四位民眾進入塔樓，今年受到疫情影響，加上實施人流管制，入塔人數只剩下不到一成、約一萬八二八二人。

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