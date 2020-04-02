台中「安心旅宿」認證188家 陪居檢家屬抗疫

獲得「安心旅宿」認證標章的旅宿，必須遵循市府訂定的防疫SOP。（記者張菁雅翻攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推出「安心旅宿」認證標章，提供一般遊客、居家檢疫及隔離者的家屬入住，目前已有二百六十一家旅宿業者申請，其中有一百八十八家審核通過。市長盧秀燕一日前往已獲標章的全國大飯店視察防疫措施，她強調，通過認證的業者必須遵循市府訂定的防疫SOP，請民眾安心入住。

獲標章認證 依市府訂定SOP防疫

盧秀燕表示，台中沒有防疫旅館，針對居家檢疫隔離者及一般民眾，市府採分流方式，居家檢疫者可在家裡或至居家檢疫替代所，居家檢疫及隔離者家屬、一般遊客可至一般旅宿。市府更推出「安心旅宿」認證標章，業者必須依SOP加強防疫，才能通過認證，全市五百一十二家旅宿業中，已有二百六十一家旅宿業者申請，其中一百八十八家審核通過，「安心旅宿」安全又衛生，請民眾放心。

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全國大飯店指出，推出安心旅宿專案後，一天最多接到上百通詢問電話，目前有廿多組客人入住；而飯店在加強防疫過程中，民眾都相當配合，反應良好。

一位住房旅客表示，兒子從英國倫敦回國，她跟先生把家留給孩子，讓孩子不必一直被關在房間內，夫妻倆則住到飯店，還利用這段時間四處走走，「像是二次蜜月」。

連住14天 市府補助每戶5千元

觀旅局強調，「安心旅宿」不是防疫旅館，也不是居家檢疫替代所，僅提供一般觀光旅遊民眾、居家檢疫及隔離者家屬住宿。針對居家檢疫及隔離者同一戶口且共同生活的家屬，連續十四天入住台中同一家合法旅館或民宿，市府補助每戶五千元，可於住宿結束次日起兩年內，向區公所提出申請，認定時間可回溯至今年三月十九日。

市長盧秀燕（右）到「安心旅宿」視察。（記者廖耀東攝）

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