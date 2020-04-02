連假安心遊 中市藝文場館防疫升級

連假期間民宿業者推出豐富有趣的戶外踏青遊程。（觀旅局提供）

2020-04-02 05:30:00

〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕清明連假展開，屯區藝文中心推出童玩特展，纖維工藝博物館有互動裝置，讓小朋友變身設計師設計衣服圖案，民宿業者則推出戶外踏青、親子營火、小小車模PK賽及餐飲住宿等優惠，讓親子度過充實的假期。

室內同一時間開放10人 戶外活動縮小規模

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而為配合防疫需要，屯區藝文中心除進入參觀量體溫、消毒及戴口罩，中心主任郭恬氳指出，因童玩特展在室內，取消童玩體驗項目，且會採取人流管控，同一時間僅會開放十人、約兩個家庭進入參觀；纖維工藝博物館展場內的互動觸摸裝置，每小時由專人消毒一次，確保環境清潔，讓親子能安心玩；民宿在戶外的活動則拉開人與人間距離，例如原可容納五、六百人的空間，只舉辦六十人活動，營火晚會也以不圍圓圈方式進行，社交距離維持約一．五公尺。

屯區藝文中心推各世代童玩展

文化局指出，屯區藝文中心邀大木文創、大雅橫山童玩文化館、木匠兄妹木工房和紙箱王創意園區等，以飛行為主題推出童玩特展，展出三架瓦楞紙做成的超大型紙飛機，還有摺紙飛機、打陀螺、踢毽子的爺奶童玩區、結合動漫和遊戲的偶像童玩區、時下最流行的桌遊童玩區等，邀親子前來體驗各世代的童玩。

纖維工藝博物館體驗設計服裝

纖維工藝博物館常設展「華麗派對：纖維工藝的生活時尚」，推出觸摸互動、數位和實作體驗展品，其中互動投影人台可讓小朋友用蠟筆在特定的畫紙創作花樣，再透過科技器材進行投影，大型人台立刻穿上小朋友設計的新衣服，讓學童體驗當服裝設計師。

民宿優惠價 親子戶外踏青趣

台中市民宿協會也推出系列住宿與活動優惠方案，鼓勵連假出遊，豐原區公老坪的流星花園民宿，四月二日至四日，每晚舉辦親子營火晚會，情人谷民宿住宿贈送原木鑰匙手工體驗，后里區星月文旅設計骨董車展與小小車模PK賽創意活動；新社區森王子民宿、安妮公主花園餐飲優惠，住宿森王子民宿，可獲得五百元安妮公主花園餐廳或森王子民宿餐廳抵用券。

觀旅局表示，正值外埔海芋、新社紫藤花、薰衣草、大肚區萬里長城步道杜鵑花等盛開季節，邀請民眾戶外踏青賞花。

國民運動中心 4月起週休1天消毒

此外，朝馬、北區、南屯國民運動中心及港區運動公園等，以往僅除夕到初三休館，配合防疫，四月起四場館試辦每週休館一天進行環境消毒，確保民眾運動安全；且自四月起進行人流減量百分之廿，降低群聚感染風險。

兒童節連假期間，后里區星月文旅設計了「骨董車展」與「小小車模PK賽」創意活動。（觀旅局提供）

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