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防疫期間公園人潮多 中市議員促儘速整修設施

議員邱素貞（右）、國光里長陳雅惠（左）要求市府儘速整修公園損壞設施。（記者張菁雅攝）

議員邱素貞（右）、國光里長陳雅惠（左）要求市府儘速整修公園損壞設施。（記者張菁雅攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕武漢肺炎疫情延燒，為避免室內群聚感染，許多民眾前往公園休憩、運動。市議員邱素貞一日與南區國光里長陳雅惠實地了解公園設施，發現大智公園部分座椅木條鬆動、脫落，甚至鐵釘外露，希望市府儘速盤點公園設施，增設適宜長青族使用的體健設備，並改善遊具安全品質。

部分座椅木條脫落 鐵釘外露

邱素貞與陳雅惠發現，大智公園內部分座椅木條鬆動、脫落，潛藏危機，且座椅兩旁未設置扶手，不利長輩或行動不便者使用。

籲增長青族適用的體健設施

邱素貞指出，東峰公園每天都有許多民眾去運動，其中長青族群佔了很大比例，很多長輩反映適合他們使用的設施較少，她建議在東峰公園兒童遊戲區旁空地，增加適宜長青族使用的體健設施，如太空漫步機、三人扭腰器等，讓長青朋友可以一邊看顧兒童遊戲區的小朋友，也可以做體能活動，享受共融的公共空間。

邱素貞說，市府去年已完成四十一座友善共融公園，今年要再改造五十座公園，營造友善共融公園絕不只是口號，應在安全、積極、聰明的設計下，不分族群都可歡樂共融使用。

建設局表示，先前進行維護巡查時，已發現大智公園兩張座椅木條局部損壞，隨即圈圍警示帶示警，並安排修繕，昨日完成；同時評估更新扶手座椅，提供更完善的休憩設施。

市府：會分期打造友善休閒場域

建設局指出，為了打造友善公園環境，市府提出「台中美樂地」計畫，推動「陽光公廁」及「共融公園」，並考量各區域均衡發展，分期、分階段持續打造友善休閒場域。近期因應武漢肺炎疫情，也要求各維護廠商針對公園內設施、兒童遊戲場、公廁等加強防疫清潔，讓民眾使用更安全、安心。

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