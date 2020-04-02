大甲溪北岸高灘地 保護工程啟動

大甲溪下游高灘地保護工程啟動 ，沿岸農民鬆了一口氣。（記者張軒哲攝）

2020-04-02 05:30:00

〔記者張軒哲／台中報導〕歷時五年七次會勘，大甲溪北岸高灘地保護工程終於啟動，清淤、河心導正、高灘地邊緣培厚等多管齊下；昨日先進行河心導正工程，將威脅高灘地的北側水道導引至中央水道，接著進行下游清淤工程，並將持續崩塌的高灘地邊緣培厚，之後再針對出海口西濱大甲溪橋下進行整理。

歷時5年7次會勘才拍板

市議員吳敏濟指出，第三河川局二○一五年七月一道公文，逕行廢止大甲溪河口至台一線大甲溪橋河段範圍內河川公地種植使用許可書，目的是為清除河川淤積出售砂石，承租戶幾代心血一夕遭到抹殺，生活無以為繼。農民黃益賦表示，在高灘地上耕作的農民年紀都不小了，收入都依賴這塊高灘地。

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先進行河心導正接著清淤

吳敏濟說，北岸高灘地遠離河心五百公尺，並不影響排洪且具有護堤功能，他向監察院提出陳情，成功保住北岸高灘地。然而，清淤工程完成後，河道卻北移，二○一七年六月強降雨，高灘地上十多公頃農田消失於滾滾洪流之中，甚至有農民跌落重傷。

吳敏濟率領農民到立法院中部辦公室，向時任立法院長蘇嘉全陳情，第三河川局終於投放四百多顆消波塊阻擋溪水沖擊高灘地，但畢竟杯水車薪，市府隨後同意將河心導正納入清淤計畫。

出售清淤砂石做工程經費

水利局副局長馬名謙指出，根本解決之道就是清除大甲溪河道中央淤積的砂石，將偏北的水道導引到中央；本項工程經費來自出售清淤砂石所得六千五百萬元，一百萬元用於河心導正，二百五十萬元做高灘地邊緣培厚，其餘用於疏濬。

避免續崩塌 高灘地邊緣培厚

水利局水利工程科長柯玉川表示，目前台一線大甲溪橋下游有兩個水道，昨日先進行河心導正工程，將威脅高灘地的北側水道導引至中央水道，接著進行下游清淤工程，並且將持續崩塌的高灘地邊緣培厚，之後再針對出海口西濱大甲溪橋下進行整理，讓高灘地不再受到洪水的侵襲。

等了五年，大甲溪北岸高灘地保護工程終於啟動。（記者張軒哲攝）

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