資金缺1.3億元 環球科大列預警學校

近年財務出狀況學校

2020-04-02 05:30:00

〔記者林曉雲、詹士弘、鄭旭凱／綜合報導〕私立環球科技大學傳出財務拉警報！據教育部了解，環球科大設校基金一億元，已動用五千萬元，且未依規定預備三個月資金需求約八千萬元，教育部已發函要求在四月三十日前須回補資金缺口共計一億三千萬元。教育部表示，該校已列為預警學校，如限期未回補資金，將列專案輔導學校。

環球科技大學今年一月才被爆料指，未經教育部核准，違規招收一○七學年行銷管理系的台北專班，導致北部學生必須南下上課，嚴重影響就學權益，教育部查處並兩度糾正改善。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，環球科大設校基金一億元，因沒有法定三個月預備資金，教育部曾允許動用兩次設校基金，每次各二千五百萬元，但學校一直未能回補動用的設校基金五千萬元，且未依規定預備三個月資金需求約八千萬元，教育部認為該校財務已有問題須警示。

環球科大一○八學年在學學生共四四八八人，教職員專任一五二人，一○七年負債約一億六千萬元，學校總資產十九億七千多萬元，負債比八．一％；一○七學年度學雜費收入占總收入六十八．三五％，可用資金僅一千一百多萬元。

校方：配合教部要求 尋找外部資金挹注

環球科技大學表示，受到少子化影響，又碰上武漢肺炎疫情，中生及東南亞學生人數大減，讓學校資金調度相對困難，如今教育部要求回補資金，學校會全力配合，董事會已積極尋找外部相關資金挹注。

環球科大表示，學校為照顧教職員採取緩和志願優退方式，並透過系科整併、組織調整方式，減少學校支出，近來即使財務吃緊，但教職員的薪水並未拖欠，且學校資產遠大於負債。

一名環球科大教師表示，學校位處偏鄉，近年招生愈來愈困難，老師薪水和研究費都有正常發放，校方近期有提出教師安置辦法，讓系所整併而被超額的老師先校內轉系，如果無法安置就只好資遣，希望校方能順利回補資金，讓學校能正常運作。

私校工會：學校若有心辦學 應予紓困

全國私校工會理事長尤榮輝表示，學校招生不好導致財務出現缺口，有些學校鋌而走險就違規招生而違反教育法令，被列入預警或專輔學校，形成惡性循環，財務缺口如無法改善，一切就無濟於事，只能退場或轉型，建議教育部對財務發生困難學校，要區分是有心辦學或無心辦學，如果是無心辦學，就加速其退場，如果是有心辦學，在還有救的時候，以使用私校興學基金紓困，以保障師生權益。

私立環球科技大學傳出財務拉警報。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法