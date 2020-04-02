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    觀光局主秘兒接機爭議》染疫員工首發聲：非主動 更無叔姪關係

    觀光局主秘兒接機爭議，染疫員工首發聲。（資料照）

    觀光局主秘兒接機爭議，染疫員工首發聲。（資料照）

    2020-04-02 05:30:00

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局駐桃園機場旅遊服務中心基層員工、案二六九因接待自菲律賓返國觀光局主秘的兒子案二七七，不幸感染武漢肺炎。案二六九昨首度發表聲明，澄清非如外界所言主動接機，和主秘兒子更無所謂叔姪關係，看到家中五歲幼兒染疫，感到不捨與自責。

    交通部長林佳龍昨透過幕僚慰問案二六九及其家人，案二六九也打破沉默，由部長辦公室發表聲明。

    聲明澄清，旅遊服務中心張姓主任透露主秘兒子將抵達機場，基於工作職責陪同長官前去接待，卻遭外界質疑有拍馬屁意圖， 會不會太過沉重？

    自責幼兒染疫受苦

    聲明談到，得知五歲幼兒也確診後，只要看到他幼小的身軀因自己而受苦，在抽血與各項檢查時，兒子驚恐的表情與絕望的哭喊聲，內心就非常自責與不捨。他對於無辜遭波及的幼兒園師生、家長表達歉意。

    指揮官陳時中昨坦言，案二六九是與案二七七及張姓主任喝咖啡，他第一時間接受的訊息確實不正確。

    觀光局長周永暉昨表示，不會懲處該名員工，林姓主秘已被降職為簡任秘書，張姓主任也被調為秘書。交通部政次黃玉霖指出，局長周永暉有行政責任，後續交通部將召開人評會討論懲處。

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