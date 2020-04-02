買口罩再升級 9日起持健保卡可到超商預約

口罩實名制2.0第3輪昨起預購展開，此波已經可以購買成人九片的額度。(取自衛服部臉書專頁)

2020-04-02 05:30:00

〔記者簡惠茹、羅綺／綜合報導〕口罩實名制第三波口罩預購昨天展開，此波已經可以購買成人九片的額度，預計四月四日到六日繳費，四月九日到十五日可取貨。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，四月九日起，隔十四天可以購買成人口罩九片或小孩口罩十片，無論成人或兒童健保卡都可以購買成人或小孩口罩，但是不能混買。藥局購買也不再限制單雙號，無論哪天都可以購買，另外可以開始寄送給海外二親等，每兩個月可以寄出三十片。

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健保署長李伯璋表示，昨天的預購即為隔十四天可購買成人口罩九片，兒童的健保卡也開放可以預購成人口罩，截至昨天晚間八點，口罩預購人數為八十七萬一千九百廿二人，手機APP預購人數約七十萬人，健保卡插卡約十一萬七千人，自然人憑證約四萬五千人。

初期限網購民眾續訂購 系統穩定後全面開放

行政院也擬定九日起將開放民眾持健保卡到超商預約，不過初期只開放網路上預購過的民眾「續訂購」，待系統穩定後再全面開放預購。

口罩供應較充裕之後，近來亂丟口罩的情形也時有所聞。環保署表示，民眾使用後口罩是一般垃圾，應丟入垃圾桶並妥善收集後，交給垃圾車處理。

亂丟口罩要罰3600元 最重可罰6千元

民眾如亂丟使用後口罩，視為違反「廢棄物清理法」第廿七條規定，疫情期間將加重罰鍰，由原本一千兩百元提高到三千六百元，最重可罰六千元，即日起實施。

環保署表示，已督導地方環保機關，於易遭亂丟口罩的地點（如醫院、捷運站、火車站、高鐵站，以及客運站出口等）加強宣導，並督促各場所管理單位設置口罩收集桶。

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