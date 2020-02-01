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「顴骨袋」分3類 治療前停看聽

▲顴骨袋合併眼袋可以肌肉懸吊治療。（照片提供／林靜芸）

▲顴骨袋合併眼袋可以肌肉懸吊治療。（照片提供／林靜芸）

2020-02-01 05:30:00

文／林靜芸

顴骨袋是顴骨表層的袋狀凸起，有時單獨發生、有時與眼袋連結、有時與印第安紋合併。眼袋雖然討厭，但是眼袋在相書上象徵長壽，代表子女的田宅；顴骨袋在命相學上卻代表衰敗困厄，究其原因可能與顴骨袋外形相關。

顴骨袋長在顴骨附近，給人違章建築的感覺，而且顴骨袋伴隨皮膚水腫變形，也難怪給人不好的印象。

顴骨袋惡名昭彰，但是困難整形。美國2019年美容外科醫學會調查，100%的醫師願意治療眼袋，只有3%的醫師願意治療顴骨袋。

美國田納西大學瑞貝他教授，在解剖實驗室研究數年之後，將顴骨袋的原因分類並提供治療方法，該篇報告包括324位病人，追蹤長達7年值得參考。

後天性 用眼過度導致

◎顴骨袋可以分為3類：

●後天性：眨眼、閉眼及瞇眼須使用眼輪匝肌。用眼過度，顴骨附近眼輪匝肌鬆弛，產生顴骨袋，如果用力閉緊眼睛，肌肉緊繃，顴骨袋就會改善。

治療方法：眼輪匝肌懸吊手術，尤其適合伴隨眼袋或印第安紋一起發生的顴骨袋。

●先天性：原因是局部皮下脂肪堆積，童年就會出現顴骨袋而且往往有遺傳傾向。如果無法判定先天性或後天性，可以做肉毒桿菌測試。先天性打肉毒桿菌不會加重，後天性打肉毒桿菌會加重。

治療方法：局部消脂針多次注射或是抽脂可以改善。

早起最嚴重 恐是疾病

●疾病：局部皮膚水腫與過敏、貧血、腎病等有關，特色是早起最嚴重，而且隨著身體狀況顴骨袋忽大忽小。

治療方法：抗過敏藥物、氣喘藥，甚至利尿劑可以改善。

（作者為聯合整形外科診所醫師）

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