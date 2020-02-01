慢性病發比疫情更可怕 醫籲：務必定期回診

▲武漢肺炎延燒，醫師提醒民眾注意防疫，更不要忽略自身慢性病。（記者歐素美攝）

2020-02-01 05:30:00

記者歐素美／台中報導

寒流低溫來襲，醫師提醒慢性病患應定期回診，切勿因恐懼武漢肺炎疫情而不回門診追蹤，另身體不舒服也要就醫，以免小病拖成大病，民眾只要按照中央流行疫情指揮中心建議量體溫、配戴口罩到醫院就醫，不需太過擔憂。

光田綜合醫院急診醫學部醫師周盈辰指出，春節期間有家長明明知道孩子發燒，也曾就醫診斷為B型流感，卻不願讓孩子服藥，拖延就醫，以致B型流感引發肌肉發炎，孩子起床後，雙腳疼痛無法行走，才急忙掛急診，幸經兒科治療後病況穩定，已逐漸康復。

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點名心血管、糖尿病患

周盈辰指出，寒流低溫要注意保暖，因氣溫波動是心血管疾病的好發時節，年節團聚的大魚大肉則是高血糖、慢性腎病患者疾病好發時間，提醒慢性病患者務必遵循醫囑服藥，回門診追蹤，身體不適就要就醫，不要因擔心武漢肺炎就不到醫院就醫或回診，否則慢性病死亡風險比肺炎疫情更可怕。

光田綜合醫院職業醫學暨神經內科醫師施旭姿也指出，患有明顯動脈粥狀硬化或心房纖維顫動患者，須服用抗凝血劑，若未定時服藥，碰上天冷，很可能誘發梗塞性腦中風。

癲癇患者 也須定時服藥

癲癇患者也須定時服藥，若未服藥引發癲癇重積又未及時就醫，很可能對中樞神經造成不可逆的傷害，或導致心肺衰竭；糖尿病患者若未定時服藥妥善控制血糖，則可能面臨高血糖高滲透壓非酮酸性昏迷（HHNK），死亡風險高。

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