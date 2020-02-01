胰島素「針頭」有2種 用對才不疼

▲空針是用來抽取玻璃瓶裝的胰島素。（照片提供／顏群芳）

2020-02-01 05:30:00

文／顏群芳

有些糖尿病病人需注射胰島素控制血糖，如何正確使用合適的針頭，攸關藥品的療效與施打的舒適度。

筆針 筆型胰島素專用

胰島素使用的針頭，可分成筆針、空針兩種，筆針一般是裝在筆型胰島素上面，依針頭長度可區分為4mm、5mm、6mm、8mm的規格；空針則是用來抽取玻璃瓶裝的胰島素，依可抽取的胰島素容量可區分為0.3mL、0.5mL、1mL的規格。

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人體的皮膚從最外層開始，依序可區分為表皮、真皮、皮下組織、肌肉層，胰島素要施打在皮下組織，藥物才能正確吸收，也比較不會感到疼痛；而注射位置太淺，只注射到表皮、真皮層，會造成表皮隆起，導致疼痛；至於注射太深扎到肌肉層，也會感到疼痛，更會加快藥物的吸收速率，增加低血糖的風險。

一般是將表皮和真皮層的厚度做為選擇針頭的長度，而皮下組織厚度則用來判斷是否應該要捏起皮膚來注射藥物，一般如使用4mm的筆針，直接注射即可，但如果是體型瘦小者，則要捏起皮膚，避免注射到肌肉層。而使用長度5mm以上的筆針，施打時都需捏起皮膚，但若體型較肥胖且施打在腹部、臀部者，則不需捏起皮膚，就可直接注射，所以要依照每個民眾的體型、施打部位來做調整。

空針 抽取瓶裝胰島素

若是使用空針來抽取胰島素，應先抽取等量的空氣，注入藥瓶中，才容易抽出等量的藥劑，也需留意大部分的空針是100單位／毫升的規格，不能用來抽取不同濃度的胰島素。

使用過的針頭，不能隨意丟棄，要裝在堅硬而不易穿透之容器內，像是藥罐、塑膠罐、洗衣精瓶，再帶回醫療院所處理，絕不能裝在塑膠袋、玻璃瓶、軟質保特瓶內，避免針扎的風險。

另外，針頭只能單次使用，絕對不要重複使用，避免感染、脂肪增生、針頭堵塞的問題產生。

對胰島素針頭的使用有正確認知，才能確保藥品精準送達皮下組織，穩定控制血糖，減少疼痛感。

（作者為苗栗為恭紀念醫院藥師）

▲筆針適合裝在筆型胰島素上來使用。（照片提供／顏群芳）

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