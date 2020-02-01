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雲林加強防疫 8萬片口罩送校園

雲林縣府備妥八萬多個口罩分送校園防疫。（記者林國賢攝）

雲林縣府備妥八萬多個口罩分送校園防疫。（記者林國賢攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者林國賢／雲林報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，雲林縣府去年底原為因應揚塵保護學童訂製的八萬多片醫療級口罩，第一批已於一月廿二日發給各學校用來防疫，第二批預定三月交貨，每個學生將有四十片口罩可用，請家長不用擔心。

每人40片 發放方式各校決定

雲林縣長張麗善表示，這批原要給學童防塵保護的口罩，都是醫療等級，有防疫效果，將由各校視情況決定一次發放給學童或是等學童到校才發。

原為因應揚塵保護學童訂製

張麗善昨天會同教育處長邱孝文、縣議員林岳璋等人前往鎮南國小關心校園防疫工作，依程序戴上口罩、噴消毒液、量體溫，告知有無旅遊史等才進入校園，她提醒校方與學童落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，生病在家休息等防疫三原則。

鎮南國小校長梁博雍表示，學生、訪客入校前都須配合量體溫、手部消毒才能進入，學生如果沒有戴口罩，校方就會提供。

散布假疫情消息 最重罰300萬元

近日網路流傳雲林有確診病例，衛生局長曾春美表示此為假訊息，衛生局已經報警並查獲原PO文者，將依法辦理，請民眾不要再轉傳此一假消息，以免觸法，否則將面臨最高三百萬元罰款，相關的疫情訊息以中央流行疫情指揮中心所發布的訊息為準，不要散布假消息，以免害人又害已。

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