蔡英文：侯友宜對市民用心 中央會配合需求

2020-02-01 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北捷運環狀線第一階段工程昨天通車，蔡英文總統、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜及台北市長柯文哲出席，蔡英文肯定侯友宜對於市民的用心，她表示，中央會配合新北市的建設需求，環狀線第二階段南環、北環路網也會全力支持，地方建設不分顏色、黨派，對人民有利的事，「柯市長也會配合」。

小英總統：地方建設不分顏色、黨派

蔡英文昨天意有所指的向柯文哲「喊話」，但蔡、柯在全程中沒有互動，就連合照時也隔著侯友宜；柯文哲事後受訪表示，「我又不是故意的，是侯市長卡在中間」，侯友宜緩頰，笑稱兩人要談雙北合作事宜。

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通車典禮開始時，蔡英文先進場，柯文哲、侯友宜隨後並肩走入，蔡英文與侯友宜比鄰而坐，兩人交頭接耳；柯文哲與林佳龍並肩而坐，柯、林兩人幾無互動，柯文哲的座位又與蔡英文、侯友宜隔著走道，蔡、柯全場「零互動」。

戶籍在新北市永和區的蔡英文，她致詞說，身為新北市民，非常高興環狀線通車，讓雙北民眾轉乘時更方便；她並意有所指地表示，環狀線是從行政院長蘇貞昌昔日擔任台北縣長時就著手規劃，再由後續的縣市長接棒，是中央地方合作完成的結果，也是她當年競選新北市長時的政見。

蔡英文並說，侯友宜對於市民的用心，中央會全力配合新北市的建設需求，環狀線第二階段南環、北環路網都會盡力支持，地方建設不分顏色、黨派，相信只要是對人民有利的事，「柯市長也會配合」。

侯友宜感謝第一線工程人員、歷任縣市長及中央的攜手合作，他特別打了二通電話邀請前新北市長朱立倫出席，朱雖然無法出席卻依然關心，「八年過去的辛苦都被看見、肯定」；侯友宜說，「捷運沒有分顏色，只有市民的方便色」，新北市府用這樣的態度推動建設。侯友宜請求蔡英文、林佳龍支持環狀線後續工程、安坑輕軌、五股泰山輕軌、八里輕軌等；蔡英文允諾，在合理評估及預算下，中央全力配合。

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