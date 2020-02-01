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首頁　>　生活

疫情一旦失控 韓國瑜擬設大型收容場所

2020-02-01 05:30:00

〔記者許麗娟、陳文嬋、葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天上午參加完行政院召開的地方防疫視訊會議後，到路竹天后宮參拜，韓國瑜在廟內向民眾表示，除向媽祖祈福，也向中央報告高雄有兩缺，一是口罩不夠，二是萬一疫情爆發，需大型患者收容場所。

網友酸高雄版「火神山醫院」

大型收容場所引來不少網友留言酸這是高雄版的「火神山醫院」，有人留言「高雄人好可憐，專業的負壓隔離醫院不住」、「分散隔離才是現代手法，集中營是什麼」、「高雄是擋不住了嗎」、「草神山醫院」、「疫情還沒失控，蓋這要給誰住」。

議員林智鴻：勿唱衰台灣防疫體制

民進黨議員林智鴻質疑非當務之急，應該採取科技防疫，如視訊問診等方式，不要唱衰台灣防疫體制、刻意製造恐慌。台灣基進指出，武漢肺炎疫情延燒，台灣雖有家庭感染，但所幸至今未有社區感染發生。韓國瑜提出與中國同等級的「集中收治」說，根本是搞錯重點，只為刷存在感。

收治中心設哪？規劃在鳳雄營區

針對設大型患者收容場所引發爭議，韓國瑜強調，站在防疫立場，短期、中期與長期各種方面都要能夠預備，因此協調準備施工（大型收治中心）以備疫情升級所需，請民眾不要恐慌，主要是要做好各方準備，而且市府團隊傾盡全力防疫，絕不樂見疫情大規模爆發，並依權責、人力和物力，配合中央進行防疫作戰。至於預算與場地，韓國瑜說，會調動預算完成，大型收治中心設哪？將請國防部協助，衛生局也與兵役處同步規劃鳳雄營區，作為密切接觸者無適當住所時的暫住隔離場所。

高雄口罩不夠 陳雄文籲勿囤貨

另外，高雄市副市長陳雄文視察高醫附近口罩販售情形，包括屈臣氏及連鎖藥局等賣場口罩銷售一空，陳雄文感受到搶口罩市況，呼籲民眾，「勿囤貨，留一點給別人用」。

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