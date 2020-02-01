高雄防疫全面取消寒輔 中小學如期開學

教育局主秘李黛華表示，各級學校因應疫情，開學日前暫停營隊、補考、重補修及課輔作業。（記者黃旭磊攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者黃旭磊、洪定宏／高雄報導〕高雄市全面暫停寒假課輔、營隊及重修補考活動，避免武漢肺炎尖峰期群聚感染，不過，由於前晚（一月三十日）才通知，幼兒園家長抱怨根本來不及托顧小孩。市長韓國瑜並宣布， 高市高中職與國中小學，依原訂的二月十一日開學，不考慮延後。

營隊、重修補考全部暫停

高雄市教育局主秘李黛華表示，市政中心因應疫情，決議於二月十一日開學日前，高中、國中小及公立幼兒園等各級學校暫停營隊、補考、重補修及課輔作業，避免疫情尖峰期跨校（班）群聚感染，而家長若準備不及，昨天為緩衝期，校方會準備獨立空間並安排教師照護。

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李黛華說，最主要重視維護孩子健康，拜託家長透過獨立管道照護，而補習班、兒照中心若要上課呼籲量體溫並戴口罩，開學後將視疫情發展滾動調整停課作為。

家長抱怨 小孩臨時找不到托顧

徐姓家長指出，小孩就讀幼兒園中班，園方前晚（一月三十日）九點半臨時通知取消課後輔導，半夜找不到托顧處，清晨帶小孩搭捷運上班，要一路照顧到寒假結束。

搭捷運要不要戴口罩 韓國瑜勸要戴

是否強制搭捷運乘客戴口罩？市長韓國瑜說：「勸大家一定要戴口罩！」韓國瑜表示，目前高雄的口罩需求量，每天三十五萬片，開學後將再增加二十萬片，總共五十五萬片，他已向行政院提出需求。

開學後一天要55萬片 求助中央

韓國瑜表示，高雄市是全台唯一開設一級防護城市，頭痛買不到口罩，中央管制起來，市府採購無門，金芭黎舞廳台商確診武漢肺炎後，管制八十多名個案，已跟行政院副院長提出希望特別重視高雄，最怕擴散卻買不到口罩。

各校將加強量體溫、洗手、戴口罩

開學後，各校將加強量體溫、勤洗手、戴口罩宣導，全力做好防疫工作。新上國小校長王彥嵓與教學團隊設計「新上九宮格，防疫八連線」宣導海報，王彥嵓說，簡單圖像呈現量體溫、戴口罩、勤洗手、常消毒等，開學日帶學生一起防疫。

幼兒園學童入校前量測體溫。（記者黃旭磊攝）

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