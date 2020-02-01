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防疫優先 桃園118校停辦寒輔、營隊

為了有效防止武漢肺炎疫情，小朋友紛紛戴上口罩上學。（市府教育局提供）

為了有效防止武漢肺炎疫情，小朋友紛紛戴上口罩上學。（市府教育局提供）

2020-02-01 05:30:00

〔記者許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕桃園市國中小學二月三日（下週一）起，陸續展開寒假輔導或舉辦營隊，為了防範武漢肺炎疫情，市府教育局決議由各校自行決定是否如常進行或停課；根據統計，目前全市國、高中共有六十一所學校取消寒輔，國小部分則有五十七所學校停辦課後照顧及營隊等活動。

昨天是春節連假後第二個上班日，桃園市多所國、高中就武漢肺炎疫情，召開行政會議討論因應措施，以及寒假課輔是否停止，有到校自修的學生則一律配戴口罩和量體溫，各校都備妥酒精和消毒水防堵疫情。

包括11高中、50國中、57國小

教育局指出，全市不含特殊教育學校有卅二所高中，因武漢肺炎疫情而取消寒輔的學校，為永豐高中、中壢高商、中壢家商、復旦高中、永平工商、振聲高中、新興高中、六和高中、治平高中、育達高中及啟英高中十一所；國中部分，全市有六十九校辦理寒假課輔，截至昨天為止，共有五十校宣布停辦，龍潭國中更於前日率先宣布，自昨起至二月十日，暫停所有學生入校課程活動，包括課輔、補救教學、校隊練習等。

公幼是否停辦 視家長需求決定

至於國小在寒假期間舉辦課後照顧及營隊等活動，教育局表示，全市共有一九一所國小，截至昨天已有五十七所停課，未停課七十七校，未辦理則有五十七校；另考量桃園市公幼寒假課後留園兼具有托育及照顧性質，若園（校）方評估需要停辦，應與家長妥善溝通，如家長反映仍有送托需求，請園方依原計畫開辦，開辦期間依防疫管理措施落實師生健康管理。

赴中旅遊史 各校開學前調查

教育局指出，停辦課輔、營隊等活動原則上由各校自主決定，但要求入校師生一定要配戴口罩、量體溫及酒精消毒。此外，二月十一日開學前，會請各校調查教職員、學生是否有赴中國旅遊史，若曾到訪中港澳三地者，要求在家自主管理十四天，一旦學校有確診病例，則依學校規模及感染途徑，決定是否全班或全校停課。

有關雲林縣政府率全國之先，發放給公私立幼兒園、國中小、縣立高中學生每人一盒廿片口罩，教育局說，口罩現在均由中央統一調配，目前並無跟進發放口罩的計畫。

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