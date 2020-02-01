競選庫存變夯品 彰化議員送5千個口罩

彰化縣議員林庚壬在和美警分局前發送選舉剩餘口罩文宣品，民眾大排長龍索取。（記者張聰秋攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕意外變成搶手貨！中國武漢肺炎持續升溫中，口罩缺貨難買，彰化縣議員林庚壬前年（二○一八年）選舉製作十萬個醫療型口罩，作為選舉文宣品，選後剩餘的存放至服務處，未料這批「庫存文宣品」，竟因疫情變成搶手貨。林庚壬昨天免費送出五千片，人龍湧現，不到半個小時發放一空。

每人限領2個 不到半小時發完

林庚壬昨天在和美警分局前發放口罩，由於民眾索取非常踴躍，在一次只能領取兩個的情況下，很多人拿了之後又重新再排隊，排隊人龍圍繞分局。分局則擔心人龍妨礙交通，特地調派警察幫忙維持秩序，不過發放速度很快，過程平順未發生吵架。

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林庚壬說，口罩是衛生保健的民生日用品，前年選舉拚連任，訂製每個三元的選舉文宣品口罩，最近他看大家為了買不到口罩心慌，先拿出五○○○個發送，之後等全部盤點出剩餘數量，再視市場供應口罩的情況，再來決定需不需要安排第二次發送。

民眾寒風中領取 暖心一再道謝

民眾頂著低溫排隊拿到口罩，揪感心的說：「謝謝」，不少人說，市面上都買不到口罩，來這裡排隊就能拿到免費的，蠻開心的。

專家：包裝完整未被污染 仍可用

口罩不論是醫療型或一般都有保存期限，彰基副院長周志中表示，正值防疫期，口罩缺貨嚴重，只要口罩包裝保存完整，沒有被污染過，也就是沒有被弄髒、沒有破損破洞、沒有受潮，包括外科手術的醫療用口罩和N95口罩，都可以用，但戴過的就要丟棄，不能回收再利用。

對於過期口罩的管理，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，口罩目前為防疫物資，政府統一管理的是商品有衛生署字號的醫療用口罩，被歸類為醫療器材，若醫院使用過期醫療器材，即觸犯藥事法規定，查到將開罰。

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