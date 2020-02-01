為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

競選庫存變夯品 彰化議員送5千個口罩

彰化縣議員林庚壬在和美警分局前發送選舉剩餘口罩文宣品，民眾大排長龍索取。（記者張聰秋攝）

彰化縣議員林庚壬在和美警分局前發送選舉剩餘口罩文宣品，民眾大排長龍索取。（記者張聰秋攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕意外變成搶手貨！中國武漢肺炎持續升溫中，口罩缺貨難買，彰化縣議員林庚壬前年（二○一八年）選舉製作十萬個醫療型口罩，作為選舉文宣品，選後剩餘的存放至服務處，未料這批「庫存文宣品」，竟因疫情變成搶手貨。林庚壬昨天免費送出五千片，人龍湧現，不到半個小時發放一空。

每人限領2個 不到半小時發完

林庚壬昨天在和美警分局前發放口罩，由於民眾索取非常踴躍，在一次只能領取兩個的情況下，很多人拿了之後又重新再排隊，排隊人龍圍繞分局。分局則擔心人龍妨礙交通，特地調派警察幫忙維持秩序，不過發放速度很快，過程平順未發生吵架。

林庚壬說，口罩是衛生保健的民生日用品，前年選舉拚連任，訂製每個三元的選舉文宣品口罩，最近他看大家為了買不到口罩心慌，先拿出五○○○個發送，之後等全部盤點出剩餘數量，再視市場供應口罩的情況，再來決定需不需要安排第二次發送。

民眾寒風中領取 暖心一再道謝

民眾頂著低溫排隊拿到口罩，揪感心的說：「謝謝」，不少人說，市面上都買不到口罩，來這裡排隊就能拿到免費的，蠻開心的。

專家：包裝完整未被污染 仍可用

口罩不論是醫療型或一般都有保存期限，彰基副院長周志中表示，正值防疫期，口罩缺貨嚴重，只要口罩包裝保存完整，沒有被污染過，也就是沒有被弄髒、沒有破損破洞、沒有受潮，包括外科手術的醫療用口罩和N95口罩，都可以用，但戴過的就要丟棄，不能回收再利用。

對於過期口罩的管理，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，口罩目前為防疫物資，政府統一管理的是商品有衛生署字號的醫療用口罩，被歸類為醫療器材，若醫院使用過期醫療器材，即觸犯藥事法規定，查到將開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-01-31 20:03

武漢肺炎》台灣第10例確診 指揮中心：一喜一憂

2020-01-31 07:37

險成海上監獄！中國夫妻疑感染讓7000人困郵輪 台灣苦主現身...

2020-01-31 07:32

南投、桃園急凍2.9度！全台持續發布低溫特報

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播