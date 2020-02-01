南投低海拔茶葉急凍 「臭火乾」恐報銷

結冰的高麗菜變得硬梆梆，農民擔心寒害會持續擴大。 （農民黃秋田提供）

2020-02-01 05:30:00

〔記者劉濱銓、佟振國／綜合報導〕寒流發威，全台急凍，南投縣和台南市陸續傳出農漁業災損，南投山區降雪結冰，低海拔茶園都覆蓋薄薄的白霜，白天陽光照射後，茶葉熟化「臭火乾」，茶農估計這一波的茶葉都報銷了。

與4年前霸王級寒流般遭霜害

寒流籠罩，中央氣象局昨天清晨發布低溫特報，南投縣中寮鄉清晨最低溫只有攝氏二．九度，是全台平地最低溫，埔里鎮也只有三．五度，與四年前的霸王級寒流不相上下，海拔一千公尺以下的地區多處降霜，農作物霜害問題將陸續浮現。

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茶葉凍傷熟化 葉片轉為黃黑色

名間鄉松柏嶺茶區，茶園一夜之間白頭，覆蓋薄薄的白霜，白天太陽露臉，氣溫回升，許多茶樹葉片出現凍傷的熟化現象，葉片轉為黃黑色。

幸高海拔茶樹值休眠期 受傷小

茶農表示，受霜害「臭火乾」的葉片，香氣、喉韻都受到影響，這一波的茶葉恐將報銷。

縣府農業處表示，除了名間鄉茶區有明顯寒害災情，鳳梨部分則是幼苗可能受凍損傷，不過鳳梨因屬延遲性農損，後續還要再觀察實際情況，高海拔茶區則是茶樹正值休眠期，尚未長出新芽，受霜害的衝擊較小。

至於埔里鎮則是有高麗菜園受霜害影響，外層葉片枯黃，農民除了儘快灑水補救，接近的成熟的高麗菜也趕緊搶收，希望將損失減到最小。

寒流發威，南投名間鄉茶區出現霜害，茶樹經結霜與太陽照射後，葉片出現黃黑色的熟化現象。 （記者劉濱銓翻攝）

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