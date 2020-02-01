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任期最後… 蕭美琴仍關心花蓮建設

蕭美琴卸下立委身分，那台開了快20年的老車，也因卸任後重出江湖。（翻攝蕭美琴臉書）

蕭美琴卸下立委身分，那台開了快20年的老車，也因卸任後重出江湖。（翻攝蕭美琴臉書）

2020-02-01 05:30:00

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣立委蕭美琴昨卸下立委身分，在任期最後幾天，仍持續關心蘇花改限速、台九線拓寬等花蓮長期交通問題，她在臉書上提到蘇花改日後會立即評估提高速限可行性，而台九線花蓮南段也將陸續啟動拓寬工程。

蕭美琴臉書寫說：「這陣子在整理辦公室，有很多感觸，每份文件都有許多努力的痕跡、每個物品都有背後的故事。謝謝花蓮鄉親給我服務花蓮的機會，我會記得這精彩的十年！」，她說，任期即將結束，也陸續走訪幾個公務單位，謝謝大家這十年來的幫忙，也藉此跟大家說明一些長期以來關心的案件進度。

花蓮人最關心的蘇花改限速問題，蕭美琴指出，依據公路總局回復，目前因通行車種只開放小型車、大客車，待通行大貨車達穩定車流狀態後，會立即評估提高速限可行性；而台九線南區拓寬工程（縱谷安全景觀大道），許多路段也將在今年動工，預計二○二四年底竣工。

蕭美琴指出，台九線南區拓寬工程，二一二公里處木瓜溪橋將在今年動工；二四二公里處萬里溪橋將在明年中完工；二七四到二八○公里瑞祥到三民段將在明年中動工；玉里、富里南區路段也都陸續進入工程規劃階段，其中大禹到玉里路段已完成審查，預計今年就可以發包施工。

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