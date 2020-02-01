黃偉哲視察賣場口罩鋪貨 籲勿囤積

市長黃偉哲赴大賣場視察口罩鋪貨與銷售狀況。（記者王姝琇攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延，全民瘋搶口罩！市長黃偉哲昨赴大賣場視察口罩鋪貨狀況，呼籲民眾毋須過度恐慌或囤積口罩，勤洗手、適當做足預防即可，不是看別人戴也跟著戴，這不是趕流行；另針對抬高售價或惡意囤貨，民眾可撥打「一九五○」檢舉，消保官會立刻處理。

口罩應優先給第一線防疫人員

武漢肺炎病毒威脅，造成市場口罩之亂，民眾搶買口罩，有的還買不到，引起民怨，黃偉哲說，口罩應優先給第一線醫護、防疫人員、公務體系等，民眾真的需要才購置口罩。

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黃偉哲說，目前台灣並無社區群眾感染的危險，不需要人人都戴口罩，只有進到醫院、公眾場合、密閉空間才需要戴口罩。黃偉哲昨參訪佳里梅桂牧場啟用智慧機器人擠乳機和視察大賣場時，就未戴口罩，他說，如果每個人都想戴、硬要買，就會造成口罩之亂，大家要共體時艱。

市議員呂維胤與議會國民黨團也關注口罩議題，市府經濟發展局長陳凱凌表示，台南有五家生產醫療級口罩的工廠，目前每日最大產量為八十五萬片，呼籲民眾毋須過度恐慌或大量囤貨。

台南工廠如有多產量優先供南市

黃偉哲說，已協調工廠加開生產線廿四小時趕製，未來產能可望再提升，除配合中央防疫政策外，如有多餘產量可優先供貨南市通路，以確保最大多數市民可以買得到；價格也已由每片八元統一調降至六元。

陳凱凌強調，目前每天都會派員了解口罩工廠生產及市場銷售情況，前天也已由消保官會同經發局與衛生局稽查十七個口罩銷售點是否有囤積或哄抬價格，未來將持續不定時稽查。

消保官楊璿圓強調，醫療用口罩已公告為防疫用品，如有囤貨或哄抬物價，將依公平交易法第四十條規定，最高得處新台幣五千萬元罰鍰。

每天發放兩百片口罩給街友

此外，是否針對安養機構或街友等弱勢團體，發放口罩配額。社會局表示，街友將配給每天兩百片口罩，由社工於街友收容中心和東豐路地下道兩個地點發放；相關安養機構目前反映皆無口罩短缺情況。

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