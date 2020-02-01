屏東選舉文宣口罩 防疫正派上用場

口罩是近兩年最夯的選舉小物，收到的民眾，此時正好派上用場。（記者李立法攝）

2020-02-01 05:30:00

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕前年地方選舉與去年總統及立委大選期間，口罩是最夯的競選小物，候選人習慣將選舉文宣隨口罩一起發放給選民，讓許多民眾直說：「口罩已經多到用不完」，沒想到此時正好派上用場，也有民意代表將選舉期間庫存的口罩免費提供給民眾防疫，強調國內口罩充足，沒有必要一窩蜂搶買，引發恐慌。

琉球鄉長：口罩、酒精目前都不缺

琉球鄉人員及物資運輸須仰賴船隻往返本島，鄉民擔心防護措施不足會成為防疫缺口，鄉長陳國在說，鄉公所在春節前已先行準備防疫，要求第一線面對民眾的清潔隊員、客船服務人員等都要做好自我防護，並在人員進出頻繁的碼頭準備酒精、口罩及手套，同時減少握手動作，口罩及酒精目前在島上都不缺，將持續關注疫情的發展以及物資的運補。

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選舉庫存2千個口罩 鍾佳濱免費送

屏東立委當選人鍾佳濱在選舉期間將口罩結合文宣品發放給民眾，選後經過盤點，大約還剩下二千個口罩，正值肺炎防疫期間，鍾佳濱決定釋出選舉庫存的口罩給民眾領取，昨天早上八點開放領取後，位於屏東市博愛路的服務處陸續湧進排隊民眾，每人限領兩個，下午三點不到，便全數被索取一空。

南州鄉南意宮 昨發放3千個口罩

屏東地區也有部份廟宇及社團主動發放口罩給民眾協助政府防疫，南州鄉南意宮昨天免費發放三千個口罩，並呼籲民眾勤洗手作好個人衛生防護。

陳姓民眾表示，近年來選舉期間，候選人已習慣將文宣隨口罩一起發放，許多民眾都拿到不少口罩，他光在前年及去年選舉時，就拿到了三十多個口罩，根本用不完，現在剛好派上用場，等到這些庫存的「選舉口罩」用完後，有需要再來買，說不定疫情已經解除警報，實無必要跟風搶購製造恐慌。

州鄉米崙村的南意宮昨發放口罩，民眾大排長龍。（記者陳彥廷翻攝）

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