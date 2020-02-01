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冷！西半部今低溫下探3度

雪霸國家公園武陵遊客中心昨出現零下五度的低溫。（民眾提供）

雪霸國家公園武陵遊客中心昨出現零下五度的低溫。（民眾提供）

2020-02-01 05:30:00

〔記者楊綿傑、歐素美、劉濱銓／綜合報導〕週休假日天氣穩定，適合安排出遊，但要注意低溫！因寒流及輻射冷卻效應影響，今西半部及東部部分地區低溫恐下探到三度。

中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，僅花東偶有零星雨；夜間、清晨因寒流及輻射冷卻效應影響，西半部及東部部分地區低溫恐下探到三度，不過白天中南部及東部高溫能突破廿度，溫差之大提醒民眾特別注意，這波寒流預計明天開始逐漸減弱。

氣象局指出，全台清晨、夜間持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅六至十度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探到三至六度。

雪霸國家公園武陵遊客中心昨出現零下五度的低溫，民眾忍不住在臉書PO文表示，這種溫度「要抱緊處理」；台中市東勢區昨也出現四度的低溫，民眾在果園屋頂拍下結霜的畫面，直說「真的好冷！」

玉山排雲山莊水管結冰停水

玉山國家公園近日因大量積雪變得寸步難行，昨凌晨玉山氣象站就測得零下十一．五度的低溫，海拔三四○二公尺的排雲山莊近日也因供水管線結冰「大停水」。

氣象局特別呼籲，使用瓦斯、熱水器應維持通風、避免一氧化碳中毒，有心血管疾病、高血壓或較年長的民眾更要注意低溫帶來的影響，農作物及水產養殖業請注意寒害。

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