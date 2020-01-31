老翁罹天疱瘡 皮膚潰瘍猶如火紋身

▲吳姓老翁全身長水泡，如同被火紋身，就醫後才確診竟是罕病「天疱瘡」。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-01-31 05:30:00

記者蘇金鳳／台中報導

70歲的南投茶農吳姓老翁日前全身長水泡，原以為是天氣寒冷導致皮膚乾癢，沒想到水泡破掉後，引發潰瘍，如同被火紋身，老翁此時才就醫，確診竟是罕病「天疱瘡」，經類固醇及免疫抑制劑治療後，皮膚疼痛感逐日降低。

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，吳爺爺為茶農，可能是清洗茶葉時，皮膚接觸到農藥而產生自體抗體，繼而全身出現大面積水泡和潰瘍，除了背部潰爛成一片外，手肘關節處也陸續出現水泡。

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他的水泡是從頸部、前胸、耳後、後背開始，再蔓延至上下肢，自認是天氣寒冷所致，便自行塗抹藥膏減緩症狀，不料破掉後引發潰瘍，宛如大面積燒燙傷般駭人，就醫經血清檢查，發現血清中有對抗表皮細胞連結因子的自體抗體，確診為罕病「天疱瘡」，經治療後，皮膚疼痛感逐日降低。

類固醇及免疫抑制劑治療

蔡肇基指出，天疱瘡是一種自體免疫疾病，發生率僅約20萬分之一，常見於中老年人，病因可能是體內淋巴細胞失調，自體抗體會破壞表皮細胞及細胞之間連結因子，因此皮膚會有鬆弛型水泡，破壞皮膚黏膜的正常結構，使得皮膚、黏膜發炎剝離起水泡，甚至潰瘍。

若沒有及時治療，當引發全身性天疱瘡時，會有如全身燙傷脫皮，容易血漿流失及受細菌感染，大面積脫皮還需住燒燙傷病房換藥治療，嚴重者會有繼發性感染、甚至死亡，一年內死亡率高達75%。

蔡肇基說，天疱瘡的症狀為全身性水泡、反覆性口腔潰瘍，及鼻黏膜水泡，多數患者以黏膜和皮膚症狀為主，因表皮細胞連結因子被破壞，皮膚會因用力擦或用力壓而起水泡，水泡遭壓迫時會往外蔓延，疼痛無比。

因此，換藥時都需要注射嗎啡止痛，例如躺臥時的背部、手肘與衣服接觸處等，當小水泡破裂後，便會形成疼痛性潰瘍，嚴重時會使全身皮膚剝離，產生猶如大面積燒燙傷的情形。

發生原因不明 仍可能復發

蔡肇基表示，症狀較輕微的患者，可使用類固醇或免疫調節劑治療，若已產生全身性皮膚的影響，則需使用免疫抑制劑，甚至搭配血漿透析或血漿置換術治療。

天疱瘡發生原因不明，目前醫學上尚未有治癒的方法，臨床上只能依照症狀治療，未來仍有復發的可能。

▲蔡肇基醫師檢查患者的背部；圖為情境照，圖中患者非本文當事人。（記者蘇金鳳攝）

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