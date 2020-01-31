平溪天燈節 週六首場施放800盞

由於施放天燈活動將湧入人潮，新北市府表示，活動現場會配額溫槍及酒精，提供需要時即時測量和消毒使用。（新北市觀光旅遊局提供）

2020-01-31 05:30:00

〔記者邱書昱、何玉華、俞肇福／綜合報導〕新北市平溪天燈節將於二月一日、八日晚上六點分別在平溪國中、十分廣場舉辦；明天首場規劃八波天燈施放，每波施放一百盞天燈，八日則規劃十波施放，每波將有一百五十盞天燈，民眾可於當天在現場領取免費的天燈施放券，參加施放活動。

2月8日將施放1500盞

新北市觀光旅遊局長張其強表示，受到武漢肺炎疫情影響，考慮防疫工作忙碌，原先市長侯友宜將與北台灣七縣市首長餐敘及共同放天燈的安排取消，但侯友宜仍會出席活動；活動地點在通風良好的戶外場域，工作人員都會全程配戴口罩，現場也備有額溫槍及酒精消毒，所有接駁公車都會消毒，另也提醒有呼吸道不適者，要戴上口罩或儘量不要出門。

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周邊全面交管 規劃接駁車

另外，活動場域周邊全面性交通管制，雙菁公路（一○六線，石碇雙溪口至平雙產業道路口段） 從上午九點到深夜十二點禁止汽機車駛入，為了疏運遊客，在木柵動物園、石碇交流道及瑞芳火車站三處提供接駁專車，電子票證刷卡或投幣皆可。

三線接駁車中，木柵線停靠石碇交流道及姑娘廟，去程收費木柵五十元，石碇及姑娘廟卅元，發車時間從早上九點到下午四點，回程免收費，滿載即發車。石碇線停靠姑娘廟，去程卅元，發車時間從早上九點到晚上七點，回程併入木柵線。瑞芳線從瑞芳火車站至嶺腳公車站，沿途不停靠，去程卅元，發車時間從早上九點到晚上七點，回程發車從中午十二點開始，免收費。

基隆「天燈專車」 2月8日啟動

基隆市端的「天燈專車」則在二月八日啟動，在基隆市公車總站發車，時間從早上九點到晚間七點，回程發車從晚間九點四十分開始，末班車晚間十一點，單程卅元。新北市觀旅局指出，因應二月八日人潮更多，會再增加十分及雙溪線的接駁公車，台鐵平溪線也會加開列車。

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