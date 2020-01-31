高風險場域 擬強制戴口罩、量體溫

2020-01-31 05:30:00

〔記者方志賢、葛祐豪、黃良傑／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高雄市政府昨召開一級第三次應變會議，決議大型賣場、百貨公司等第一線服務櫃檯人員及醫療機構、學校、電影院等高風險場域須強制戴口罩、量體溫，公部門自公告日起全面實施，私部門場域自二月九日後實施。

公部門自公告日起執行 私部門2.9後實施

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衛生局長林立人表示，高、中及低風險場域感染管控及隔離防護，與中央高屏區管制中心正、副指揮官研議後，昨下午在第三次應變會議中修正，將依傳染病防治法報請中央備查，中央若沒意見，再依程序進行公告。

衛生局表示，高風險場域為室內人潮聚集的密閉空間，包含醫療機構、各級學校、室內展場、電影院應執行戴口罩、量體溫。大型賣場、百貨公司第一線服務櫃檯人員應戴口罩、量體溫，一般員工自主量體溫、建議戴口罩，一般顧客建議戴口罩。另外，市長韓國瑜已通知民政局授權里幹事，每位街友發放三個口罩。

有網友在臉書社團「爆公社二館」貼文，指一名阿伯搭高捷時，與朋友通電話時自稱「自己是從武漢回來」，引起恐慌。對此，高捷公司強調「未接獲有新病例搭乘高捷」，1922疫情通報專線不排除是故意製造恐慌。

各醫療院所前天陸續開業，高市衛生局昨釋出九萬片口罩交醫師公會支應各診所，包括原高雄縣、市區內的診所三萬、六萬片口罩，另要求各醫療院所必須備妥兩倍的安全存量，包括N95、一般醫療口罩、隔離衣。

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