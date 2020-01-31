私幼開學拚防疫 出入都戴口罩

私立幼兒園昨開學日，幼兒園老師站在校門口為小朋友雙手噴酒精消毒。（記者方志賢攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕私立幼兒園昨天開學日，為防堵中國武漢肺炎疫情，幼兒園老師總動員，一大早站在校門口為小朋友量體溫、雙手噴酒精消毒，不論大人、小孩入園都要戴口罩，做好防疫措施。

量體溫、勤洗手 避免跨班活動

高雄市公立學校及幼兒園二月十一日開學，非營利幼兒園二月三日開學，私立幼兒園則是昨天開學。為因應武漢肺炎疫情上升，高雄市教育局提供明確的防疫守則，包含落實勤洗手、自主量體溫、每日消毒工作，並要求出入人員戴口罩、避免跨班活動。

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教職員生寒假赴中港澳 做好防護

學校若要召開集會和研習，應先進行防疫風險評估，另寒假期間赴中國湖北地區或中港澳地區的教職員生，也要做好防疫措施。

老師為小朋友雙手噴酒精消毒

鳳山區私立威格爾幼兒園為防堵疫情，園方落實雙手噴酒精消毒、戴口罩及測量體溫，小朋友若沒戴口罩，老師準備口罩立即幫忙戴上，另外體溫若超過卅七．五度也會聯絡家長帶回休息。

一名家長說，面對武漢肺炎來勢洶洶，平時會要求孩子正確勤洗手，出門時戴口罩，太過擔心也不好，做好適當防範，應該就可以了！

高雄市兒童教保協會理事長、同時也是該幼兒園長李美雲表示，該幼兒園共十一班、二百多名幼童，不少家長昨打電話請假，園方除加強勤洗手、自主性量體溫、配戴口罩外，每班也進行衛教，由老師教導小朋友勤洗手等自我保護觀念。

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