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《桃園》鄭文燦寒流送暖 分送街友熱薑湯

桃園市長鄭文燦（左）分送熱薑湯給街友祛寒。（記者陳恩惠翻攝）

桃園市長鄭文燦（左）分送熱薑湯給街友祛寒。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者陳恩惠／桃園報導〕寒流來襲，全台各地創下入冬以來最低溫，市長鄭文燦昨天訪視「桃園市街友外展服務中心」，分送熱薑湯給街友祛寒，並送上「桃園福」御守福袋。他表示，市府新的一年會持續全力照顧街友，打造桃園成為市民幸福安居之處。人安基金會桃園平安站長也籲請社會各界發揮愛心，多捐贈口罩、消毒水等物資，別讓街角成為防疫死角。

市府社會局長鄭貴華表示，街友外展服務中心主要服務內容為關懷訪視、協助街友就醫就業，讓街友能穩定生活，同時呼籲民眾如發現露宿街友，可協助勸導到街友外展服務中心、人安基金會桃園平安站、中壢平安站等收容所避寒，若發現有人受寒路倒，要立即撥打一一九通報救護，讓弱勢民眾順利度寒冬。

人安基金會桃園平安站長陳志偉說，桃園及中壢平安站每天各服務約六十、卅名街友，因應武漢肺炎疫情，平安站也採取相關防疫措施，街友進入平安站前須先量測體溫，一旦出現發燒，會協助轉介就醫，「不讓街角成為防疫的死角」。

陳志偉說，平安站募集日常生活物資已不易，更別提目前各方搶購的防疫物資，希望社會大眾協助每週能募得六百個口罩、五瓶七十五％酒精液的消毒水，並讓全台廿三處平安站每站有一支額溫槍，呼籲民眾「關心自己也關心身旁的窮苦人」。

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