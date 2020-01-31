拜媽祖防疫 拱天宮天天湧上萬信眾

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮從除夕至昨天，每日湧入人潮爆量。（記者蔡政珉翻攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕武漢肺炎來勢洶洶，全國知名的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮從除夕至昨天，每天湧入約上萬人次參拜，信眾虔誠不減，祈求媽祖婆庇佑；宮方提醒最近前往參拜信眾，務必注意戴上口罩，大家一起來防疫。

提醒最近前往 務必要戴口罩

據知名義工組織苗栗縣白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬觀察，農曆春節從除夕到昨天，前往拱天宮參拜人潮預估每天都約上萬人次，白沙屯村莊周邊人流絡繹不絕；畢竟春節走春到廟宇參拜是國人習俗，而拱天宮又是重要宗教信仰中心，信眾遍布全國。

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拱天宮總幹事陳春發指出，拱天宮信眾多，難免人擠人，籲請信眾最近前往參拜，務必戴上口罩，共同做好防疫工作。

2月19日 徒步進香個人報名

陳春發指出，今年徒步進香，二月十九日開放個人報名，若遊覽車司機或香客自主組遊覽車報名者，則提前於二月十二日開放窗口受理，希望避免人擠人，也便利信眾，達到分流效果。

有信眾說，武漢疫情來襲，希望媽祖婆保佑台灣平安，大家健康，遠離疫情。

無名額限制 不開放網路報名

因近年來報名人數爆增，拱天宮預估今年應可達五萬人，不少香客反映能有網路報名等方案，陳春發坦言，由於報名時香客需丈量衣服尺寸等，若開放網路報名，擔心出現尺寸不合等情形，所以仍採現場報名。

陳春發也表示，報名從二月十九日至出發當天三月二十四日都可受理，並無名額限制，信眾不需要趕著於第一天報名，以免大家擠破頭。

白沙屯媽祖每年往雲林縣北港鎮朝天宮徒步進香，來回約四百公里；今年期程為三月二十四日凌晨一點登轎、兩點十五分出發，三月二十七日抵達北港，三月二十八日進火，四月一日下午三點二十分回宮。

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