為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

拜媽祖防疫 拱天宮天天湧上萬信眾

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮從除夕至昨天，每日湧入人潮爆量。（記者蔡政珉翻攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮從除夕至昨天，每日湧入人潮爆量。（記者蔡政珉翻攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕武漢肺炎來勢洶洶，全國知名的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮從除夕至昨天，每天湧入約上萬人次參拜，信眾虔誠不減，祈求媽祖婆庇佑；宮方提醒最近前往參拜信眾，務必注意戴上口罩，大家一起來防疫。

提醒最近前往 務必要戴口罩

據知名義工組織苗栗縣白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬觀察，農曆春節從除夕到昨天，前往拱天宮參拜人潮預估每天都約上萬人次，白沙屯村莊周邊人流絡繹不絕；畢竟春節走春到廟宇參拜是國人習俗，而拱天宮又是重要宗教信仰中心，信眾遍布全國。

拱天宮總幹事陳春發指出，拱天宮信眾多，難免人擠人，籲請信眾最近前往參拜，務必戴上口罩，共同做好防疫工作。

2月19日 徒步進香個人報名

陳春發指出，今年徒步進香，二月十九日開放個人報名，若遊覽車司機或香客自主組遊覽車報名者，則提前於二月十二日開放窗口受理，希望避免人擠人，也便利信眾，達到分流效果。

有信眾說，武漢疫情來襲，希望媽祖婆保佑台灣平安，大家健康，遠離疫情。

無名額限制 不開放網路報名

因近年來報名人數爆增，拱天宮預估今年應可達五萬人，不少香客反映能有網路報名等方案，陳春發坦言，由於報名時香客需丈量衣服尺寸等，若開放網路報名，擔心出現尺寸不合等情形，所以仍採現場報名。

陳春發也表示，報名從二月十九日至出發當天三月二十四日都可受理，並無名額限制，信眾不需要趕著於第一天報名，以免大家擠破頭。

白沙屯媽祖每年往雲林縣北港鎮朝天宮徒步進香，來回約四百公里；今年期程為三月二十四日凌晨一點登轎、兩點十五分出發，三月二十七日抵達北港，三月二十八日進火，四月一日下午三點二十分回宮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2020-01-31 05:30

苗風景區車潮較去年少
稽查通路商 竹竹苗口罩供貨無虞
2020-01-31 05:30

稽查通路商 竹竹苗口罩供貨無虞
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
生活今日熱門
2020-01-30 17:29

武漢肺炎》新增1例本土病例！被武漢返台老公傳染

2020-01-30 07:55

彰化奇觀！4個月接連發生「三亂」

2020-01-30 12:43

武漢肺炎》與確診病例同班機男子鬧失蹤 彰縣衛生局開罰10萬

2020-01-30 12:18

武漢肺炎》「山子頂出現疫情」 民眾胡亂po文遭法辦

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播