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彰化縣當鋪老闆、民代 送口罩做公益

永大當鋪老闆張家明拿口罩送人。（記者顏宏駿攝）

永大當鋪老闆張家明拿口罩送人。（記者顏宏駿攝）

2020-01-31 05:30:00

〔記者顏宏駿、劉曉欣／彰化報導〕武漢肺炎發威，口罩熱賣，彰化縣永大當鋪老闆張家明拿出口罩做公益，三百五十個一個早上就發光。另外彰化縣芬園鄉民代表洪千芸與芬園鄉農會總幹事黃翊愷，連續兩天都免費分送口罩；而縣議員林庚壬還有庫存的選舉口罩五千個，將於今天上午在和美警分局旁免費發送給民眾。

今在和美警分局 議員送5千個

縣議員林庚壬因選舉之後還有一些宣傳使用的口罩，昨天清點發現還有五千只，這次全數捐出，免費發放給鄉親。林庚壬強調，這批庫存口罩已經向廠商確認過了，全數都是醫療口罩，尤其是整箱未開封，安全衛生無虞，為了讓更多鄉親可以在進出公共場所都可以戴上口罩保護自己，今天上午分發，每人限領兩片，全民防疫一起來。

免費發送做廣告 老闆說有賺到

當鋪老闆張家明指出，這批口罩是去年採購，原本用來免費發送做廣告，目前一些庫存，想來分送給他人，因此先在臉書公告，每人限取兩個，透過網友轉傳分享，原本預定二百五十個，因反應熱烈，再追加一百個。

他表示，這些口罩原本就是用來作廣告發送，這時候拿來送人，廣告效果更佳，公司獲得好形象，「其實是我賺到」。

芬園鄉民代表洪千芸表示，看到有些民眾因為家裡沒有準備口罩而焦慮，她跟哥哥黃翊愷決定把自己家裡的口罩拿出來免費分送，希望讓有需要的民眾可以應急。前晚在芬園分送四千片兒童口罩，每人五片為限；而昨晚則是成人口罩，在芬園社口的全家便利商店分送，每人限領二片。

彰化縣議員林庚壬清點庫存的選舉口罩，將於三十一日免費送。（記者劉曉欣翻攝）

彰化縣議員林庚壬清點庫存的選舉口罩，將於三十一日免費送。（記者劉曉欣翻攝）

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